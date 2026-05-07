Игрок "Реала" попал в больницу после драки с одноклубником

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уругвайский полузащитник Федерико Вальверде и французский хавбек Орельен Тчуамени подрались во время тренировки мадридского футбольного клуба "Реал", сообщает Marca.
По данным источника, новый инцидент был "очень серьезным" и "намного хуже", чем тот, что произошел в среду. Драка потребовала вмешательства нескольких игроков и в конечном итоге привела к госпитализации уругвайца. Руководство "Реала" созывает экстренное совещание из-за инцидента.
Ранее на этой неделе конфликт на тренировке произошел между другими игроками "Реала" - Антонио Рюдигером и Альваро Каррерасом. Позже Каррерас сообщил, что инцидент был единичным случаем и ситуация улажена.
В воскресенье "Реал" в гостях сыграет с "Барселоной", в случае потери очков мадридской командой "сине-гранатовые" станут чемпионами Испании.