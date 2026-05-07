01:05 07.05.2026
Глава МИД Германии представил план по реформированию Евросоюза

Вадефуль: ЕС надо отказаться от принципа единогласия при голосовании

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план по реформированию Евросоюза.
  • План предполагает отказ от принципа единогласия в пользу квалифицированного большинства и формирование тесной связи между внешнеполитической службой ЕС и Еврокомиссией.
  • Вадефуль также настаивает на реформе расширения ЕС за счет поэтапного процесса вступления новых членов.
БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план по реформированию Евросоюза, который, в частности, предполагает отказ от принципа единогласия в пользу квалифицированного большинства.
В ходе своего выступления на конференции немецкой НПО "Фонд имени Конрада Аденауэра" (признана нежелательным на территории РФ) Вадефуль представил список мер по реформированию Евросоюза.
"Мое предложение означает, что государства, которые не хотят или не могут последовать нашему примеру… не будут препятствовать тем, кто берет на себя инициативу… Важно, чтобы мы придерживались прагматичного подхода, даже если не все 27 государств-членов могут дать стопроцентное согласие", - заявил Вадефуль.
В числе мер, которые необходимо принять в ходе реформирования ЕС, Вадефуль также назвал необходимость формирования тесной связи между внешнеполитической службой ЕС и Еврокомиссией.
Также глава немецкого МИД настоял на реформе в отношении расширения ЕС за счет поэтапного процесса вступления новых членов.
По словам Вадефуля, эти реформы помогут сделать ЕС "более устойчивым и более способным к действию".
В январе глава евродипломатии Кая Каллас заявила на оборонной конференции ЕС о необходимости рассмотреть постепенное расширение применения квалифицированного большинства при принятии решений в общей внешней политике и политике безопасности Евросоюза.
Комментируя слова Каллас, член конституционного комитета Совфеда России Алексей Пушков заметил, что отказ от принципа единогласия может "взорвать" Евросоюз. Пушков добавил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен давно хочет подчинить ЕК национальные интересы стран Евросоюза.
В миреРоссияГерманияКайя КалласАлексей ПушковУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияСовет Федерации РФ
 
 
