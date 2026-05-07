Глава МИД Германии представил план по реформированию Евросоюза

БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план по реформированию Евросоюза, который, в частности, предполагает отказ от принципа единогласия в пользу квалифицированного большинства.

"Мое предложение означает, что государства, которые не хотят или не могут последовать нашему примеру… не будут препятствовать тем, кто берет на себя инициативу… Важно, чтобы мы придерживались прагматичного подхода, даже если не все 27 государств-членов могут дать стопроцентное согласие", - заявил Вадефуль.