В "Зените" могут в будущем назначить Дивеева капитаном клуба - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
15:49 07.05.2026
В "Зените" могут в будущем назначить Дивеева капитаном клуба

Тренер "Зенита" считает, что Дивеев в будущем может стать капитаном клуба

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тренер футбольного клуба "Зенит" Вильям де Оливейра заявил, что новичок клуба Игорь Дивеев в будущем может стать капитаном команды.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер футбольного клуба "Зенит" Вильям де Оливейра заявил РИА Новости, что новичок "сине-бело-голубых" Игорь Дивеев в будущем может стать капитаном команды.
Дивеев перешел в "Зенит" из ЦСКА в зимнее трансферное окно. За клуб из Санкт-Петербурга защитник провел 13 матчей во всех турнирах, отметившись голом и результативной передачей. С ним в составе "сине-бело-голубые" восемь раз сыграли на ноль.
"Я с Дивеем в хороших отношениях, мы вместе еще в "Уфе" работали. Это российский игрок с лидерскими качествами. Хорошо, что он забил гол в матче с ЦСКА", - сказал де Оливейра.
"Конечно, в будущем он может стать капитаном "Зенита", - отметил собеседник агентства.
"Зенит" за два тура до конца сезона занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 62 очка. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет одно очко. В оставшихся играх "сине-бело-голубые" встретятся с "Сочи" (10 мая, дома) и "Ростовом" (17 мая, на выезде).
ФутболЗенитПФК ЦСКАУфаИгорь ДивеевРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
