"Авангард" не может уехать из Ярославля из-за коллапса в аэропортах - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
12:52 07.05.2026 (обновлено: 14:08 07.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Омский «Авангард» не может покинуть Ярославль после матча плей-офф КХЛ против «Локомотива».
  • «Локомотив» обыграл «Авангард» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 4:3 и вышел в финал турнира.
  • Аэропорт в Ярославле закрыт для авиасообщения, и пока неизвестно, когда «Авангард» сможет отправиться в Омск.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Омский "Авангард" не может покинуть Ярославль после матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против местного "Локомотива", сообщает Telegram-канал "ястребов".
В среду "Локомотив" на своем льду во втором овертайме обыграл "Авангард" в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 4:3 и вышел в финал турнира, одержав победу в серии - 4-3.
"Наша команда еще в Ярославле - аэропорт закрыт для авиасообщения. Но, когда "ястребы" отправятся в Омск, мы сразу сообщим. Зовем всех встретить их дома, в нашем аэропорту", - говорится в сообщении.
Омский клуб завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла нижнекамский "Нефтехимик" (4-1), во втором - столичный ЦСКА (4-1).
ХоккейАвангардЛокомотив (Ярославль)НефтехимикКХЛ 2025-2026Кубок Гагарина
 
