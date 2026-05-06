"Бог таких не прощает": Вяльбе — о предателях, Большунове и своей правде

Когда нужно драть глотку и обязательно осушить стопарик водки? Почему Большунову мерещится заговор? И при чем тут его тренер Бородавко? Когда она прятала слезы? Незадолго до объединения лыжных федераций Елена Вяльбе дала эпохальное интервью РИА Новости об обидах, драках, презрении и своем будущем во главе российских лыж, на что ее когда-то благословил легендарный генерал.

"Святых людей нет"

- 2010 год. С каким настроением шли на выборы президента федерации?

- С хорошим. С оптимизмом.

- Это была ваша инициатива, или кто-то попросил?

- Обсуждала эту тему с Виктором Максимовичем Ткаченко, моим тренером, он как раз и сказал: "Лен, надо". Это все происходило после призыва к переменам со стороны президента, Медведева. Посоветовалась с Борисом Всеволодовичем Громовым, я же работала советником губернатора Московской области. Он меня благословил.

- Как отнеслись к ситуации, когда лыжники после Ванкувера обратились к президенту с требованием отправить Логинова в отставку?

- Это было странно. Уверена, тут руку приложили не сами спортсмены. Любой вопрос можно сначала обсудить внутри организации.

- Многие из лыжников, кто подписывался под этим письмом, почему-то даже не помнят, от кого именно исходила инициатива.

- Насколько я понимаю, хотя могу и ошибаться, она шла от Юрия Михайловича Каминского. Так говорили. Правда или нет, не знаю. Никогда не спрашивала его. Ко мне отношения все это тогда не имело. Но повторюсь: для меня подобное странно. Организация работала. Нельзя сказать, что лыжники были чем-то обделены.

- С тех пор никаких "революций" в ФЛГР не было. Федерация существовала самодостаточно.

- Я бы слово "существовала" не употребляла. Мы все-таки работали, а не существовали. Существовать – это когда плывешь по течению и ничего не делаешь. И я безумно благодарна всем людям, которые были в команде на протяжении этих 16 лет. Офисные сотрудники, тренеры, врачи, массажисты, сервисеры - неважно. Мы все можем ошибаться, святых людей на земле нет, но у нас сейчас самая настоящая команда. Одна из самых дружных и слаженных федераций. И все это – не моя заслуга. Каждый человек, я в том числе – только винтик в большом механизме.

- Вы как-то сказали, что в последнее время научились философски принимать происходящее вокруг. С таким настроем и подходите к предстоящим реформам?

- Да. Сейчас у меня философия такая: если ты не можешь что-то изменить, это надо принять. Вот в нашей ситуации: все хорошо работает, почему надо объединять, разъединять? Но если ты реально никак не можешь на это повлиять, то тратить нервы и бороться с ветряными мельницами – КПД будет не очень большой. Может тогда лучше извлечь из этого что-то положительное? Новый руководитель говорит, что готов идти со мной дальше. Мне реально плевать, как называется моя должность. У меня есть имя, а должность не имеет значения. И если я остаюсь в обойме и продолжаю отвечать за лыжные гонки, почему должна рвать волосы, стучаться головой об стену и кричать "караул, помогите, все плохо"? Нет. Все не так плохо.

- Верите в Дмитрия Свищева?

- Дмитрий Александрович достаточно давно в Государственной думе, у него есть рычаги влияния, в том числе – на региональных руководителей. Плюс ко всему он отличный переговорщик, умеет договариваться. Это прекрасно же. Получится ли у него повлиять на обстановку на международной арене? Во-первых, там сейчас тоже будут выборы нового президента. Никто не понимает, кого выберут. Но уверена, что начнем с ними общаться.

- Почему в водных видах, фехтовании, да и многих других российским спортсменам уже вернули флаг и гимн, а в лыжных гонках ситуация не сдвигается?

- Зима от лета очень отличается. В летних видах в высших органах международных федераций больше представителей дружественных стран. Если посмотреть на зимние виды, то везде одно и то же. Не только в FIS. Везде допустили 1+1. Но мы не опускаем руки. И зря кто-то думает, что мы не стучимся туда.

- Многие опасались, что происходящие перемены могут ударить по вашему самолюбию.

- Это глупо. Да, я тоже совершаю ошибки. Не ошибаются те, кто лежит на диване и ничего не делает. Я 11 лет проработала в команде Громова в правительстве Московской области. Да я благодарю судьбу, что у меня был руководитель! Потому что ему надо было принимать решения. Я там очень многому научилась. Преклоняюсь перед этим человеком. Он – настоящий боевой генерал. Никогда не произносил лишних слов. Никогда никакого крика, все четко и спокойно. Но мурашки по коже сразу бегут от одного взгляда. Так что вообще не думаю о том, как будет звучать моя должность. Мне не пофиг, что будет с лыжными гонками. Очень хочу, чтобы мы оставались самым массовым видом спорта, завоевывали много медалей на международной арене. Рано или поздно мы туда все равно вернемся. Другого мне не надо.

- Что будет со спонсорами, которые были у ФЛГР? У лыжных гонок очень сильные партнеры. Они продолжат финансирование?

- В связи с тем, что мы все-таки остаемся достаточно автономными, все спонсоры и партнеры, которые были у федерации, остаются только для нас. Деньги в общую копилку не скидываем, у каждого свой счет. Если Дмитрий Александрович найдет дополнительные средства для наших шести видов, то пока договорились, что они будут делиться поровну. А дальше уже все будет зависеть от ситуации. Если у кого-то проблемы, то им в первую очередь окажут помощь. Общалась и с "Лукойлом", и с "Фосагро". Все хорошо. Изначально были сомнения и вопросы, да. Не только наши партнеры, но и других федераций подчеркивали, что не готовы спонсировать всех остальных. И это нормально.

"Рюмку водки после бани – это обязательно"

- Вспомнилось, как в одном из наших интервью вы рассказывали, как заставили Дмитрия Александровича выпить рюмку водки после бани.

- После бани – это обязательно! Да, он человек непьющий, молодец. Но после бани – обязательно сто грамм надо. Это придумали задолго до нас! Продай портки, но выпей, как говорится.

- К чему клоню: искать общий язык со Свищевым не пришлось? Вы же, можно сказать, друзья.

- У нас у всех примерно одинаковые с ним отношения. Кто-то из других направлений с ним больше работал, он же вице-президент федерации фристайла. Проводил с "Новой лигой" много соревнований, сноуборд, горные лыжи. У меня с ним абсолютно дружеские отношения. Но он прекрасно знает мой характер. Если что-то нужно будет отстаивать, мне все равно, что он - начальник, глотку буду драть.

- Взаимопонимание нашли сразу?

- Дмитрий Александрович сначала сообщил мне о будущем назначении. И я ему сразу сказала: "Я с тобой готова идти работать". Раздумий не было. Человек реально в спорте разбирается, знает лыжные виды спорта. Нам тут повезло. Посмотрим, конечно. Может, мы слишком многого от него будем требовать.

- И он убежит.

- Нет, никуда он не убежит! Мне кажется, если каждый будет заниматься своим делом в этом новом большом механизме и использовать тот ресурс, который теперь есть в лице Дмитрия Александровича, то все будет только лучше и лучше. Я в это верю.

- Если взглянуть на прошедшие 16 лет во главе федерации, что считаете своим главным успехом?

- Моим успехом? Это не совсем корректно, как я могу сама про себя говорить? Думаю, что за эти годы я стала более терпимой. Не сразу, как спичка, начинаю загораться. Это большой плюс для работы. Я человек импульсивный, быстро вспыхиваю. Но при этом абсолютно не злопамятна. Помнить плохое всю жизнь не буду. Ходить с заточкой за спиной. Я так никогда не делаю. В памяти стараюсь оставлять только хорошее. И тренеры уже замечают, что стала более мягкой.

- Но вряд ли вас стали меньше слушаться.

- Свой ресурс руководителя никуда не дела. Если права, могу и голос повысить, когда человек не понимает. Да и все знают, что я третий раз никогда не повторяю. Это мое личное достижение, а что касается команды… Не имею права говорить, что это мои заслуги. Несмотря на то, что медаль вешается на грудь спортсмена, привел его к ней огромный коллектив. Включая каждого человека. Пусть он просто взял у него кровь из пальца для определения показателей.

- Как Леша Сараев.

- Да, Алексей много лет с нами работает. И его лепта тоже огромная.

"Родченкова презираю. Он – Иуда"

- А бывали ли такие моменты, когда у вас руки опускались, слезы ручьем, и хотелось все бросить?

- В 2016-2017 годах наплакалась на всю оставшуюся жизнь. Когда были эти суды, отстранения. Это был свалившийся с неба огромный камень, который меня придавил. Когда все это случилось - доклад Макларена, Гриша Родченков - был момент, когда приехал Легков. Помню, как Саша плакал. И у меня появилась внутренняя установка: "А вот ты не имеешь права показать слабость!" Да, я очень часто тогда плакала, но никто из ребят и девчонок этого не видел. Я всегда и всюду была с ними. Это как в семье если что-то случается, всегда хочешь оградить ребенка. Тяжелый, но тоже опыт. Меня всегда больше всего расстраивает несправедливость. И когда ты почти бессилен. Но надо доказывать правоту. И я очень рада, что лыжники выиграли все суды.

- Жуткая ситуация.

- Это такой бред, от которого тошнит! Я редко когда читаю комментарии в интернете. А когда натыкаюсь, то создается впечатление, что многие думают: все спортсмены принимают допинг. Господи, люди, что это такое??? Нонсенс. Взбесило реально. Вспоминают терапевтическое исключение, которое получал Большунов.

- Помню эту историю, года четыре назад, когда ему делали операцию.

- Почему какой-то человек с дивана имеет право писать в комментариях то, о чем вообще ничего не знает? Да, спортсмен брал терапевтическое исключение, когда ему делали операцию. Причем ему все сказали, что во внесоревновательный период этого делать не надо. Те лекарства были разрешены. Но он сказал: "Нет. Лучше перестрахуюсь". Хотя до сезона было далеко. И все, больше он никогда ничего не брал! К сожалению, сейчас великое дело – интернет. Там всезнающих много.

- Сказали, что вы – не злопамятная. И вспомнили Родченкова. Неужели и на него не злитесь уже?

- Что значит "я на него не злюсь"? Я его презираю. Он для меня не существует больше. Хотя не буду отрицать, что знаю этого человека. Но мысль, что могу его где-то встретить и пожать руку, как раньше – это нереально. Он для меня не просто предатель родины. Он…

- Иуда?

- Самый настоящий. Понятно, что ему нужно было заработать денег и свалить из страны. Он не совсем здоровый человек, 100% уверена. Считал себя непризнанным гением, поэтому у него и произошел сдвиг по фазе. Уверена, что он себя счастливым сейчас не чувствует. Оболгал не просто кого-то, а целую страну. Карму так просто не очистишь, даже если каждый день в храм будешь ходить. Бог таких людей тоже не прощает. Ему еще прилетит. Хотя периодически говорят, что его уже и в живых нет.

- Томас Бах в 2017 году на встрече с российскими лыжниками очень гладко стелил. Все время что-то обещал. А на деле наш спорт продолжали закапывать все глубже.

- Они все там несвободные люди, чего на них обижаться? У них есть методичка. Поэтому никогда не ответят на вопрос конкретно, никогда не скажут правду. Иначе лишатся этого места. И Бах – в том числе. Но такова природа политики. Ни о каком спорте там не думают.

"Большунов – великий. А простых великих не бывает"

- Как вы вообще относитесь к теориям заговора внутри команды? Как, например, в этом году, когда Большунов обвинил сервис в предвзятости.

- Что касается Саши, он бывает достаточно импульсивным. Как и любой спортсмен, может что-то сказать в сердцах. "В моменте", как модно сейчас выражаться. Уверена, что он уже миллион раз об этом пожалел. Я разговаривала с сервисом. Знаю, как ребята работают. К сожалению, его тренер, Юрий Викторович Бородавко, достаточно предвзят к ним. С первого дня, как пришел. Он задергал уже их. Могу сказать, что в какой-то степени Саша привык, что у него лыжи едут лучше, чем у остальных. А когда они едут так же… Саша был не готов. Но я ни разу не видела, чтобы у него лыжи ехали хуже, чем у других.

- Если говорить о гениях из сборной России последних лет. С кем вам сложнее всего было найти общий язык?

- Думаю, что с Максом Вылегжаниным . Он очень сложный человек. У меня не было с ним такого контакта, как с Легковым. Хотя, как с Легковым, такого вообще ни с кем не было. Не было с Максом и такого, как с Серегой Устюговым. Мне кажется, я ни разу с ним вот так не села чай попить. Хотя со всеми могу. Зайти в номер, посидеть и поговорить – такого тоже не было. Самый закрытый человек.

- Но при этом в профессиональном плане у вас отличные отношения?

- Да, и раньше были, и сейчас. Все они со своими характерами. И каждый раз думаешь: "Как с предыдущим было легко!" Когда ушел Легков, а пришел Устюгов. Потом пришел Большунов, и думаешь: "Господи, да Устюгов просто золото был!" Это нормально. Простых великих не бывает. Легков – как пурга, ему все время надо куда-то нестись, все со всеми обсудить. И Максим, из которого клешнями ничего не вытащишь.

- А вам когда-нибудь приходилось разруливать конфликты между спортсменами внутри команды?

- Я всего один раз вмешивалась, когда два спортсмена подрались. Фамилии называть не буду.

- Ого, это когда было?

- Очень давно. Первые годы моей работы. В Финляндии, перед Кубком мира. Единственный раз такое было. Обычно подобного в сборной нет, чтобы прям искры из глаз.

- Вы когда-то принимали решения, о которых позже жалели по-настоящему? Например, определяя состав на какую-то важную эстафету.

- Очень сильно жалею об одном. Когда Настя Кулешова после рождения ребенка сказала, что она не вернется после родов, я не смогла ее отговорить. А эстафеты… Мы всегда коллегиально выбираем состав. Был один случай, когда я использовала свои два голоса – это мужская эстафета на Олимпиаде в Китае. Когда стоял выбор между Устюговым и Мальцевым. Но я нисколько не сожалею о своем решении. Считаю, что Серега попал абсолютно заслуженно в команду.

"Коростелеву надо притухнуть и тренироваться"

- Вы всегда старались огородить ребят от так называемого "копания в нижнем белье". Но популярность лыжных гонок за последнее время выросла настолько, что и этого избежать теперь сложно?

- Есть спортсмены, которые сами дают повод и хотят, чтобы копались. Что тут сделаешь? Ради бога. А популярность растет, когда есть конкуренция.

- Но не стоит забывать и об околоспортивном аспекте. Как пару сезонов назад, когда яркое противостояние Большунова и Устюгова сопровождалось историей со взаимными подколками про "мешков".

- Но не было ведь какой-то злости в этом.

- В этом году – пикировка Большунова с Коростелевым. Слова про цирк, "приезжай и забирай медали".

- Но он же не в отношении именно Савелия говорил про Олимпиаду. Достаточно образно высказывался. Но я ни разу не видела, чтобы Саша потом хоть раз отвечал Коростелеву. Савелий любит такое, он же должен быть звездой экрана и всех газет! Вот он теперь звезда. Но был бы более крутой звездой, если бы приехал с медалью с Олимпиады. А он приехал без нее. Мне кажется, надо притухнуть немного и тренироваться.

Он будет двигаться дальше! У Савелия вся спортивная жизнь впереди, он заточен на спорт, все в порядке. Он еще молодой, но вот как это, если про него ничего не написали сегодня! "Все забыли!" Поколение сейчас такое. А вот у Олега Орестовича Перевозчикова до сих пор работает: вечером ему ребята приносят телефоны, а утром забирают. И он говорит: "У меня нет сейчас принуждения, они делают это сами". Потому что устают и хотят отдохнуть. А когда ты начинаешь читать, писать, опять читать. А процентов 80 про тебя пишут говно, какой бы ты великий ни был. В итоге не можешь заснуть, нервничаешь, ерзаешь. Зачем это нужно? А человека по ту сторону экрана ты даже не знаешь. Может, он вообще только вчера из Кащенко вышел?

- Но ведь медийность все-таки нужна?

- Да. Тебя должны узнавать. Но за какие-то регалии, а не за слова, которые можешь произнести и написать. Иногда – не сильно подумав.

- Саша Панжинский сказал в интервью РИА Новости недавно, что даже такие скандалы, как между Большуновым и Бакуровым, полезны для популяризации лыжных гонок. Это тоже пиар, пусть и черный. Согласны с ним?

- Именно с этим инцидентом – нет. А вообще инцидентики бывают полезны. В случае с "мешками" не было злости. Здесь же был необдуманный порыв. Люди живут в моменте. Через полчаса человек думает по-другому, но обратно ничего не вернуть.

- Большунова подвергли обструкции.

- Саша был, есть и останется величайшим человеком. Да, здесь он поступил опрометчиво. Сам поступок я осуждаю. Но его, как человека, я уважаю. Он остался великим. Другое дело – найти в себе силы извиниться было бы круто. Еще хочу сказать, что никаких заговоров между тренировочными группами внутри сборной у нас нет. Чтобы специально кто-то кому-то на лыжи вставал… Да, бывают нарушения правил, но за это и наказывают. Как Большунова, так и Иванова, и Сидорова. Как Бакурова, так и Устюгова. Просто иногда надо читать правила.

- Количество лыжных блогеров растет. Плюс?

- Каждый зарабатывает на хлеб так, как может. Если блогеры считают, что на лыжных гонках можно пропиариться – пусть. Единственное, я всегда за то, чтобы это был спорт. Не надо превращать его в помойку. И только в шоу – тоже не надо. Мы выйдем на международную арену, а там, чтобы побеждать, надо пахать. И забыть о всех шоу.

- Возвращаясь к теме Большунова. Нет ли опасений, что может психануть и завершить карьеру?

- Кто? Саша?! Да он в самом расцвете сил! Да, он сложный человек, но он далеко не идиот. Не думайте, что он дурачок. Абсолютно уверена, что он доживет до 2030 года в команде, еще и приедет с Олимпиады с медалями. Саше главное поставить перед собой цель. Сейчас он очень тяжело переживал отстранение и то, что ему не дали нейтральный статус. Но я уверена, что он это переварит и пойдет в новое четырехлетие с другим настроем. Он еще будет локомотивом для остальных! Думаю, что и через четыре года он не уйдет.

- Наталья Терентьева на днях родила сына. Верите в ее полноценное возвращение?