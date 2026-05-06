Названа причина, по которой борт Swiss подал сигнал о ЧС над Казахстаном

Ранее в среду самолет авиакомпании Swiss номер рейса LX123 передал аварийный код Squawk 7700. Это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.