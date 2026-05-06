Названа причина, по которой борт Swiss подал сигнал о ЧС над Казахстаном

АЛМА-АТА, 6 мая — РИА Новости. Самолет швейцарской авиакомпании Swiss, подавший сигнал бедствия над территорией Казахстана, приземлился в аэропорту Алма-Аты из-за ухудшения самочувствия второго пилота, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее в среду самолет авиакомпании Swiss номер рейса LX123 передал аварийный код Squawk 7700. Это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
"Шестого мая 2026 года в 12.48 (10.48 мск) в Международном аэропорту Алматы совершил экстренную посадку Airbus A350 авиакомпании Swiss, следовавший по маршруту Сеул - Цюрих. Причиной посадки стало ухудшение самочувствия второго пилота с подозрением на острый абдоминальный синдром", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к моменту приземления борт уже ожидала медицинская служба аэропорта. Специалисты оказали первую медицинскую помощь, после чего передали пациента прибывшей городской бригаде скорой медицинской помощи.
"Для прохождения необходимого обследования и дальнейшего лечения пилот был доставлен в городскую больницу №4", - заключили в пресс-службе.