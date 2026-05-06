Самолет SWISS, подавший сигнал о ЧС, приземлился в Казахстане
13:21 06.05.2026
Самолет SWISS, подавший сигнал о ЧС, приземлился в Казахстане

Подавший сигнал бедствия самолет SWISS благополучно приземлился в Алма-Ате

Самолет Airbus A350 в небе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет Airbus A350 швейцарской авиакомпании SWISS, летевший из Сеула в Цюрих, подал сигнал бедствия в небе над казахстанским озером Балхаш.
  • Самолет благополучно приземлился в аэропорту Алма-Аты.
АСТАНА, 6 мая - РИА Новости. Подавший сигнал бедствия в небе над казахстанским озером Балхаш самолет Airbus A350 швейцарской авиакомпании SWISS, летевший из Сеула в Цюрих, благополучно приземлился в аэропорту Алма-Аты, сообщили РИА Новости в главной транспортной прокуратуре Казахстана.
Ранее в среду самолет авиакомпании SWISS передал аварийный код Squawk 7700. Это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
"Самолёт благополучно приземлился", - сообщили в ведомстве.
В прокуратуре рекомендовали также обратится в комитет гражданской авиации Казахстана по вопросам состояния здоровья пилота, поскольку указанная информация находится в компетенции комитета.
