Самолет авиакомпании SWISS подал сигнал о ЧС в небе над Казахстаном

АСТАНА, 6 мая - РИА Новости. Летевший из Сеула в Цюрих самолет Airbus A350 авиакомпании SWISS подал сигнал бедствия в небе над казахстанским озером Балхаш и был перенаправлен в аэропорт Алма-Аты, следует из данных приложения Flightradar24.
Отмечается, что самолет передал аварийный код Squawk 7700.
Комитет гражданской авиации Казахстана пока не прокомментировал ситуацию.
Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
SWISS - крупнейшая авиакомпания Швейцарии, выполняющая регулярные рейсы в европейские страны, Северную и Южную Америку, Африку и Азию. Авиакомпания SWISS является дочерней компанией немецкого авиаперевозчика Deutsche Lufthansa AG.