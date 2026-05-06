11:19 06.05.2026 (обновлено: 11:20 06.05.2026)
Самолет авиакомпании SWISS подал сигнал о ЧС в небе над Казахстаном

Flightradar24: борт SWISS подал сигнал бедствия в небе над озером Балхаш

Самолет Airbus в небе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Летевший из Сеула в Цюрих самолет Airbus A350 авиакомпании SWISS подал сигнал бедствия в небе над казахстанским озером Балхаш.
  • Самолет передал аварийный код Squawk 7700 и был перенаправлен в аэропорт Алма-Аты.
АСТАНА, 6 мая - РИА Новости. Летевший из Сеула в Цюрих самолет Airbus A350 авиакомпании SWISS подал сигнал бедствия в небе над казахстанским озером Балхаш и был перенаправлен в аэропорт Алма-Аты, следует из данных приложения Flightradar24.
Отмечается, что самолет передал аварийный код Squawk 7700.
Комитет гражданской авиации Казахстана пока не прокомментировал ситуацию.
Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
SWISS - крупнейшая авиакомпания Швейцарии, выполняющая регулярные рейсы в европейские страны, Северную и Южную Америку, Африку и Азию. Авиакомпания SWISS является дочерней компанией немецкого авиаперевозчика Deutsche Lufthansa AG.
