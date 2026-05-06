Замгоссекретаря США проведет закрытую встречу с послом Украины

ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно в среду проведет закрытую встречу с послом Украины в Штатах Ольгой Стефанишиной, следует из распространенного госдепом расписания.

Встреча состоится в государственном департаменте в 11.30 по местному времени (18.30 по мск). Мероприятие будет проходить в закрытом от прессы формате. Детали встречи и выносимая на обсуждение повестка не раскрываются.

Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.