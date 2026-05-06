Симеоне назвал очевидным пенальти, не назначенный после падения Гризманна

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Главный тренер мадридского футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что немецкий арбитр Даниэль Зиберт не назначил очевидный пенальти за нарушение на форварде команды Антуане Гризманне в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала".
"Бессмысленно говорить об этом очевидном пенальти на Гризманне. Сейчас об этом говорить бессмысленно. Иногда решения арбитров могут быть в нашу пользу, иногда - нет. Сегодня нам не повезло", - цитирует Симеоне журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
"Поздравления "Арсеналу", они заслужили это, ведь они годами боролись за выход в финал. Микель Артета проделал невероятную работу, поэтому я рад за них", - добавил аргентинец.