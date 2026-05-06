01:00 06.05.2026
Симеоне назвал очевидным пенальти, не назначенный после падения Гризманна

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что арбитр не назначил очевидный пенальти за нарушение на форварде команды Антуане Гризманне в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала».
  • «Арсенал» выиграл у «Атлетико» со счетом 1:0 и вышел в финал.
  • Симеоне поздравил «Арсенал» с выходом в финал и отметил, что Микель Артета проделал невероятную работу.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Главный тренер мадридского футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что немецкий арбитр Даниэль Зиберт не назначил очевидный пенальти за нарушение на форварде команды Антуане Гризманне в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала".
"Арсенал" во вторник выиграл у "Атлетико" со счетом 1:0 и вышел в финал. Во втором тайме Зиберт не поставил пенальти, после того как защитник "Арсенала" Риккардо Калафьори наступил на ногу Гризманну.
"Бессмысленно говорить об этом очевидном пенальти на Гризманне. Сейчас об этом говорить бессмысленно. Иногда решения арбитров могут быть в нашу пользу, иногда - нет. Сегодня нам не повезло", - цитирует Симеоне журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
"Поздравления "Арсеналу", они заслужили это, ведь они годами боролись за выход в финал. Микель Артета проделал невероятную работу, поэтому я рад за них", - добавил аргентинец.
ФутболСпортДиего СимеонеАнтуан ГризманнМикель АртетаАрсенал (Лондон)Атлетико (Мадрид)Лига чемпионов 2025-2026
 
