Рейтинг@Mail.ru
"Ростов" получил лицензию на участие в РПЛ в новом сезоне - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:01 06.05.2026 (обновлено: 16:05 06.05.2026)

"Ростов" получил лицензию на участие в РПЛ в новом сезоне

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Ростов" получил лицензию на участие в РПЛ в новом сезоне.
  • Менее чем за год клуб существенно сократил задолженность.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Ростов" получил лицензию, необходимую для участия в сезоне-2026/27 Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В среду состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза (РФС). Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о том, что "Ростов" может не доиграть чемпионат из-за долгов, сумма которых приближается к пяти миллиардам рублей. После появления этих сообщений клуб выступил с опровержением слухов о возможном снятии с чемпионата и сумме долгов. Глава РФС Александр Дюков позднее выразил уверенность в том, что "Ростов" не повторит судьбу клуба "Химки", который не получил лицензию для выступления в текущем сезоне РПЛ из-за проблем с финансированием и объявил о приостановке деятельности.
"Менее чем за год "Ростов" выполнил необходимые условия, в частности, существенно сократил большую задолженность, с которой клуб вступил в текущий сезон", - говорится в сообщении.
За два тура до завершения чемпионата "Ростов" с 30 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
Футболисты Краснодара - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Ташуев рассказал, чего не хватает "Краснодару"
Вчера, 10:54
 
ФутболСпортАлександр ДюковРостовХимкиРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Авангард
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    ПСЖ
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Монреаль
    4
    2
  • Хоккей
    07.05 04:30
    Вегас
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала