Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Ростов" получил лицензию на участие в РПЛ в новом сезоне.
- Менее чем за год клуб существенно сократил задолженность.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Ростов" получил лицензию, необходимую для участия в сезоне-2026/27 Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В среду состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза (РФС). Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о том, что "Ростов" может не доиграть чемпионат из-за долгов, сумма которых приближается к пяти миллиардам рублей. После появления этих сообщений клуб выступил с опровержением слухов о возможном снятии с чемпионата и сумме долгов. Глава РФС Александр Дюков позднее выразил уверенность в том, что "Ростов" не повторит судьбу клуба "Химки", который не получил лицензию для выступления в текущем сезоне РПЛ из-за проблем с финансированием и объявил о приостановке деятельности.
"Менее чем за год "Ростов" выполнил необходимые условия, в частности, существенно сократил большую задолженность, с которой клуб вступил в текущий сезон", - говорится в сообщении.
За два тура до завершения чемпионата "Ростов" с 30 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
Ташуев рассказал, чего не хватает "Краснодару"
Вчера, 10:54