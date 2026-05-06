Утомила Плющенко и Мишина: почему Муравьева не уживается с тренерами
18:50 06.05.2026
Утомила Плющенко и Мишина: почему Муравьева не уживается с тренерами

Фигуристка Софья Муравьева покинула группу тренера Алексея Мишина

Влад Жуков
Корреспондент РИА Новости Спорт
Невероятно талантливая российская фигуристка, способная соперничать с любой фавориткой, вновь ушла от маститого тренера, да не по своей воле. РИА Новости рассказывает, как рассыпается карьера Софьи Муравьевой.
"Не тренируется" и "мешает"
Самое страшное в спорте - когда талант отказывается реализовываться. Поцелованного богом человека видно издалека. Это считывается из пластики движений, принятия решений, из того, как человек ведет себя в ответственный момент. Одно из таких дарований в фигурном катании - Софья Муравьева. Во второй раз попрощавшаяся с тренером не по своей инициативе.

"Да, я прекратил сотрудничество с Софьей", - подтвердил Алексей Мишин инсайд РИА Новости о расставании с ученицей. Чуть больше года назад на аналогичный шаг решился Евгений Плющенко, у которого Муравьева пробыла несколько лет. Вместе с двукратным олимпийским чемпионом она выиграла две медали чемпионатов России, с легендарным Мишиным получила шанс реанимировать карьеру. Но итог в обоих случаях одинаковый.

Сверкать она, как говорят те, кто с ней работал ранее, начала еще в юности. Пластичная, артистичная фигуристка с прекрасным коньком и хорошим прыжковым набором - такие всегда в цене. У тренеров за подобными экземплярами идет натуральная охота.
После перехода к Плющенко Софья натурально росла как спортсмен. К прежним плюсам добавилось значительное усиление технического арсенала. Со временем она запрыгала тройной аксель и сделала этот элемент своим главным оружием. Казалось, что на подходе четверные, причем не абы какие. Тренер школы "Ангелы Плющенко" Сергей Алексеев в интервью РИА Новости говорил, что у Софьи есть потенциал сразу на все виды четверных прыжков, и в этих словах не было хвастовства. Становилось невероятно интересно - что же там будет дальше?
Муравьева вышла во взрослые, попала в тройку чемпионата России. Еще через год претендовала уже на внутреннее лидерство - не была фаворитом, но шансы имела. В итоге остановилась на втором месте - успех важный, но промежуточный.

А через год все рассыпалось. Да, наверняка помешали проблемы со здоровьем, которые периодически всплывали у нее, но есть ощущение, что причина зарыта глубже. В конце того сезона, ровно год назад с текущей временной отметки, Софью отчислили из академии. Со своим главным взрослым активом школа попрощалась с формулировками о том, что спортсменка не тренируется надлежащим образом и мешает в подготовительном процессе.
Авербух на стороне Мишина
Практически сразу у Софьи возник вариант с переходом к Мишину. Профессор считается мастером долгих карьер - то, что нужно, когда тебе исполняется 19 лет. Кроме того, методики обучения прыжкам у Мишина и Плющенко схожие, так что Софье даже не нужно было сильно привыкать к новому. Появились надежды и на возвращение тройного акселя, и на ренессанс в целом.

И первое время действительно был сплошной позитив. По занятым местам серьезного улучшения не было, но зато качество выступлений заметно повысилось. В плюс сыграли еще и удачно подобранные программы - короткая от Ильи Авербуха и произвольная от француза Бенуа Ришо.

Сезон в итоге завершился оптимистично. Но уже в самом начале межсезонья, прямо накануне запланированной постановки у Ришо новой программы, все разрушилось.

По данным РИА Новости, у данного решения Мишина было несколько причин. Одна из них - несовпадение характеров, что перекликается с историей расставания с Плющенко. "Софья, безусловно, талантливая девушка, но, думаю, ей надо начать поиск проблем с самой себя. Сотрудничество с Алексеем Николаевичем было достаточно продуктивным, очень достойным", - сказал РИА Новости Авербух.

Спорить с Ильей Изяславичем в этом вопросе трудно. Софье необходимо заглянуть вглубь себя и найти причину, почему уже второй раз кряду повторяется одна и та же история. Иначе может оказаться слишком поздно.
О том, где продолжит карьера Муравьева, пока не сообщается. Есть ощущение, что найти тренерскую группу в Санкт-Петербурге будет затруднительно. Вариантов в Москве тоже не слишком много, но здесь они хотя бы имеются. Какое решение примет Софья - узнаем в ближайшее время.
