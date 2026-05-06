Разин ждет от Кузнецова благодарности за помощь в карьере - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
15:35 06.05.2026 (обновлено: 15:41 06.05.2026)
Разин ждет от Кузнецова благодарности за помощь в карьере

Разин заявил, что Кузнецов должен сказать ему спасибо за помощь в карьере

© Фото : Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"Хоккеист "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов
Хоккеист Салавата Юлаева Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"
Хоккеист "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов. Архивное фото
  • Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин заявил, что Евгений Кузнецов должен сказать ему спасибо за помощь в карьере.
  • Хоккеист покинул клуб в январе, перейдя в уфимский "Салават Юлаев".
  • За "Металлург" Кузнецов провел 15 матчей и набрал 9 очков (1 гол + 8 передач).
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин заявил, что бывший хоккеист команды Евгений Кузнецов должен сказать спасибо клубу за то, что его взяли и помогли его карьере.
Кузнецов, у которого не было клуба, в октябре стал игроком "Металлурга", а в январе покинул команду, перейдя в уфимский "Салават Юлаев", который также покинет по окончании сезона. За "Металлург" он провел 15 матчей и набрал 9 очков (1 гол + 8 передач).
"Кузнецов лично мне позвонил, написал. Он попросился в команду. Я ему сразу сказал, что у нас в команде все хорошо, я ему сказал, что, если он не заиграет, это будет удар по моей репутации. Он мне пообещал слезно, что все будет выполнять. Получилось как получилось, я его не выгонял. Толчинский себя переборол. Кузнецов не стал ждать, он Евгений Кузнецов. Считаю, что он должен хотя бы сказать спасибо за то, что мы проложили мостик в его спортивной карьере", - сказал Разин на пресс-конференции, которая транслировалась на странице "Металлурга" "ВКонтакте".
Кузнецову 33 года, он выиграл Кубок Стэнли с "Вашингтоном" в 2018 году, также завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.
ХоккейСпортРоссияЕвгений КузнецовАндрей РазинСалават ЮлаевМеталлург (Магнитогорск)
 
