Кожевников: Кучеров может стать легендой "Тампы", как Овечкин в "Кэпиталз"

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в случае продления контракта может стать для клуба таким же символом, каким является Александр Овечкин в "Вашингтон Кэпиталз", заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Ранее генеральный менеджер "Тампы" Жюльен Брисбуа выразил надежду на то, что Кучеров останется в команде до конца своей карьеры. Следующий сезон станет финальным по действующему контракту форварда с "Лайтнинг".
"Никита Кучеров – величайший игрок и разумный человек, он сам знает, какое решение для него будет лучше. Если он продлит контракт с клубом, то может стать для "Тампы" таким же знаковым символом, каким уже является для "Вашингтона" Александр Овечкин", - сказал Кожевников.
Кучерову 32 года, он выступает за "молний" с сезона-2013/14. В составе "Тампы" россиянин стал двукратным обладателем Кубка Стэнли и трижды получил "Арт Росс Трофи" как самый результативный хоккеист регулярного чемпионата. Также Кучеров дважды становился обладателем "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата по версии профсоюза игроков, и один раз выиграл "Харт Трофи", вручаемый самому ценному игроку "регулярки". Всего Кучеров принял участие в 879 матчах регулярных чемпионатов НХЛ и набрал 1124 очка (401 гол + 723 передачи).