Колосков считает, что уход Челестини поможет ЦСКА в игре со "Спартаком"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что игроки ЦСКА могут выйти на игру со «Спартаком» с другим волевым настроем после отставки Фабио Челестини.
- Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.
- Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в среду в Москве, победитель сыграет с сильнейшим в паре «Краснодар» — «Динамо» (Москва).
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости, Олег Богатов. После отставки главного тренера команды Фабио Челестини игроки московского ЦСКА до матча финала пути регионов Кубка России не могут улучшить функциональную готовность, но способны выйти на игру со столичным "Спартаком" совсем с другим волевым настроем, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Занимающий шестое место в чемпионате страны ЦСКА в понедельник сообщил об отставке швейцарца Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов, ранее возглавлявший молодежную команду клуба. Матч "Спартак" - ЦСКА пройдет в среду в Москве, победитель в финале Кубка России сыграет с сильнейшим в паре "Краснодар" - "Динамо" (Москва).
"ЦСКА сейчас находится в функциональной яме, и за три дня (после отставки) функционал игроков не поднимешь. Единственное, что можно улучшить, – это волевой настрой футболистов и их отношение к игре. Всем надо играть так, как в матче с "Зенитом" (армейцы в субботу дома уступили со счетом 1:3 - прим. ред.) действовали (полузащитник) Дмитрий Баринов и (18-летний защитник) Кирилл Данилов. Они бились, сражались, пластались, в отличие от всех остальных. Их нельзя упрекнуть в том, что они не хотели играть, они не могли, потому что в один момент просто кончились силы", - сказал Колосков.
"Физику" сейчас не подтянешь, а моральный дух (за время после отставки Челестини) подтянуть можно. Это вполне реально, чтобы команда в матче со "Спартаком" играла совсем в другой футбол", - подчеркнул собеседник агентства.