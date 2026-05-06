Колосков считает, что уход Челестини поможет ЦСКА в игре со "Спартаком"

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости, Олег Богатов. После отставки главного тренера команды Фабио Челестини игроки московского ЦСКА до матча финала пути регионов Кубка России не могут улучшить функциональную готовность, но способны выйти на игру со столичным "Спартаком" совсем с другим волевым настроем, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

"Физику" сейчас не подтянешь, а моральный дух (за время после отставки Челестини) подтянуть можно. Это вполне реально, чтобы команда в матче со "Спартаком" играла совсем в другой футбол", - подчеркнул собеседник агентства.