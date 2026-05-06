Гол Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Миннесоту" в матче плей-офф НХЛ - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
07:42 06.05.2026
Гол Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Миннесоту" в матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" обыграл "Миннесоту Уайлд" во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Денвере, завершилась победой хозяев со счетом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Мартин Нечас (3-я минута), Габриэль Ландескуг (9), Николя Руа (22), Натан Маккиннон (54) и россиянин Валерий Ничушкин (60). Голы гостей на счету россиянина Кирилла Капризова (3) и Маркуса Юханссона (55).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 мая 2026 • начало в 03:00
Завершен
Колорадо
5 : 2
Миннесота
02:51 • Мартин Некаш
(Натан Маккиннон, Бретт Кулак)
08:24 • Габриэль Ландескуг
(Натан Маккиннон, Мартин Некаш)
21:24 • Николас Рой
(Росс Колтон, Брок Нельсон)
53:18 • Натан Маккиннон
(Назем Кадри, Габриэль Ландескуг)
59:55 • Валерий Ничушкин
(Бретт Кулак, Брент Бернс)
02:57 • Кирилл Капризов
(Райан Хартман, Матс Цуккарелло)
54:33 • Маркус Йоханссон
(Данила Юров, Дэймон Хант)
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Эвеланш", следующая игра пройдет в ночь на 10 мая в Миннесоте. В регулярном чемпионате "Колорадо" стал первым в Западной конференции, "Миннесота" заняла третье место в Центральном дивизионе.
ХоккейСпортВалерий НичушкинМартин НечасГабриэль ЛандескугКолорадо ЭвеланшМиннесота УайлдНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
