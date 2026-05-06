Разин рассказал об уходе одного из лидеров "Металлурга"

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Шведский защитник Робин Пресс с большой долей вероятности покинет магнитогорский "Металлург" по окончании сезона в связи с семейными обстоятельствами, заявил главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Разин.
Прессу 31 год, также игравший за череповецкую "Северсталь" швед провел в КХЛ 359 матчей и набрал 218 очков (47 голов + 171 передача).
"Я с Прессом пять сезонов отработал. Вчера поговорили один на один, как понял, семейные отношения, которые у него начинаются, преобладают, скорее всего, он уедет от нас. Да, парень со своими минусами, но у кого их нет? Те же Лямкин и Миллер тоже не безгрешны, но то, что делает Робин на синей линии, – отказываться от такого хоккеиста мне очень жаль", - сказал Разин на пресс-конференции, которая транслируется на странице клуба "ВКонтакте".
Спортивный директор "Металлурга" Евгений Бирюков подтвердил, что, скорее всего, команду покинет лучший снайпер клуба в регулярном чемпионате Роман Канцеров.
"Да, Илья Набоков уезжает, потому что у него контракт. Скорее всего, Роман Канцеров тоже поедет в НХЛ, но пока точка не поставлена. Что касается вратаря Александра Смолина, у нас есть договоренности, со дня на день мы эту позицию закроем. Так же по Артему Минулину", - сказал функционер.