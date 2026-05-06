Рейтинг@Mail.ru
Звезды "Реала" едва не устроили драку на тренировке - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:16 06.05.2026 (обновлено: 20:17 06.05.2026)
Звезды "Реала" едва не устроили драку на тренировке

Marca: игроки "Реала" Вальверде и Тчуамени едва не подрались во время тренировки

© Фотография из соцсетейФедерико Вальверде
Федерико Вальверде - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Фотография из соцсетей
Федерико Вальверде. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уругвайский полузащитник Федерико Вальверде и французский защитник Орельен Тчуамени вступили в серьезную перепалку во время тренировки мадридского футбольного клуба "Реал".
  • Инцидент произошел в среду на тренировочной базе команды и был спровоцирован фолом.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уругвайский полузащитник Федерико Вальверде и французский защитник Орельен Тчуамени вступили в серьезную перепалку во время тренировки мадридского футбольного клуба "Реал", сообщает Marca.
По данным источника, инцидент произошел в среду на тренировочной базе команды. Стычку спровоцировал фол, после которого игроки начали толкать друг друга и вступили в перепалку. Спор Вальверде и Тчуамени продолжился в раздевалке.
Ранее на этой неделе конфликт на тренировке произошел между другими игроками "Реала" - Антонио Рюдигером и Альваро Каррерасом. Позже Каррерас сообщил, что инцидент был единичным случаем и ситуация улажена.
В воскресенье "Реал" в гостях сыграет с "Барселоной", в случае потери очков мадридской командой "сине-гранатовые" станут чемпионами Испании.
Футбол. Кубок России. ЦСКА (Москва) – Акрон (Тольятти) - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Стали известны составы ЦСКА и "Спартака" на матч Кубка России
Вчера, 19:13
 
ФутболСпортИспанияОрельен ТчуамениФедерико ВальвердеАнтонио РюдигерБарселонаРеал Мадрид
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Авангард
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    ПСЖ
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Монреаль
    4
    2
  • Хоккей
    07.05 04:30
    Вегас
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала