Звезды "Реала" едва не устроили драку на тренировке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уругвайский полузащитник Федерико Вальверде и французский защитник Орельен Тчуамени вступили в серьезную перепалку во время тренировки мадридского футбольного клуба "Реал".
- Инцидент произошел в среду на тренировочной базе команды и был спровоцирован фолом.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уругвайский полузащитник Федерико Вальверде и французский защитник Орельен Тчуамени вступили в серьезную перепалку во время тренировки мадридского футбольного клуба "Реал", сообщает Marca.
Ранее на этой неделе конфликт на тренировке произошел между другими игроками "Реала" - Антонио Рюдигером и Альваро Каррерасом. Позже Каррерас сообщил, что инцидент был единичным случаем и ситуация улажена.
В воскресенье "Реал" в гостях сыграет с "Барселоной", в случае потери очков мадридской командой "сине-гранатовые" станут чемпионами Испании.