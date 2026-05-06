Игрок "Бенфики" пропустит матчи ЧМ-2026 после скандала с Винисиусом
15:53 06.05.2026 (обновлено: 15:56 06.05.2026)
Игрок "Бенфики" пропустит матчи ЧМ-2026 после скандала с Винисиусом

ФИФА распространила наложенную УЕФА на Престианни дисквалификацию на матчи ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФИФА удовлетворила запрос УЕФА и распространила дисквалификацию Престианни на матчи под своей эгидой, включая мировые соревнования.
  • Игрок "Бенфики" был дисквалифицирован УЕФА на шесть матчей за дискриминационное поведение.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) удовлетворила запрос Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) распространить дисквалификацию полузащитника "Бенфики" и сборной Аргентины Джанлуки Престианни на матчи под своей эгидой, сообщает The Athletic.
Ранее УЕФА дисквалифицировал Престианни на шесть официальных матчей под эгидой организации, из которых три - условно, за дискриминационное поведение в адрес Винисиуса Жуниора в первой игре раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (0:1). Бразилец отпраздновал гол танцем с угловым флагом между ног перед болельщиками "Бенфики". Следом встреча была прервана почти на 10 минут из-за того, что Винисиус вступил в перепалку с Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. УЕФА отправил запрос в ФИФА с просьбой распространить дисквалификацию на другие мировые соревнования.
"Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение распространить шестиматчевую дисквалификацию, наложенную УЕФА на игрока "Бенфики" Джанлуку Престианни, и на мировые соревнования", - заявил представитель ФИФА в среду.
Престианни уже пропустил ответный матч против "Реала" (1:2). В случае попадания в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира полузащитник будет вынужден пропустить стартовые игры своей национальной команды - против команд Алжира (16 июня) и Австрии (22 июня).
