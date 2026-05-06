Игрок "Бенфики" пропустит матчи ЧМ-2026 после скандала с Винисиусом

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) удовлетворила запрос Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) распространить дисквалификацию полузащитника "Бенфики" и сборной Аргентины Джанлуки Престианни на матчи под своей эгидой, сообщает The Athletic.
Ранее УЕФА дисквалифицировал Престианни на шесть официальных матчей под эгидой организации, из которых три - условно, за дискриминационное поведение в адрес Винисиуса Жуниора в первой игре раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (0:1). Бразилец отпраздновал гол танцем с угловым флагом между ног перед болельщиками "Бенфики". Следом встреча была прервана почти на 10 минут из-за того, что Винисиус вступил в перепалку с Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. УЕФА отправил запрос в ФИФА с просьбой распространить дисквалификацию на другие мировые соревнования.
"Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение распространить шестиматчевую дисквалификацию, наложенную УЕФА на игрока "Бенфики" Джанлуку Престианни, и на мировые соревнования", - заявил представитель ФИФА в среду.
