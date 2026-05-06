Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что США приложили немало усилий, чтобы отдалить Европу от России.
- Сакс отметил, что Европа отрезала себя от России и теперь полагается на США, однако Вашингтон теряет интерес к европейскому континенту.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Отгораживаясь от России, европейские страны несут потери, но при председателе ЕК Урсуле фон дер Ляейн и главе европейской дипломатии Кае Каллас изменение положения невозможно, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
"Европейцам следовало бы задуматься, что именно США приложили немало усилий, чтобы отдалить Европу от России. На протяжении десятилетий США предостерегали от строительства "Северного потока" и Германию и Россию. <…> Это настоящее членовредительство! <…> Но европейцы еще опомнятся. <…> Правда, при таких лидерах, как фон дер Ляйен, Кая Каллас, Мерц или Стармер, этого, конечно, не произойдет", — сказал он.
Европа готовится воевать с Россией две недели
1 мая, 08:00
Аналитик пояснил, что проблема особенно остро ощущается из-за незаинтересованности Вашингтона в сотрудничестве со странами континента.
"Европа отрезала себя от России. Ближний Восток перестраивается, и теперь Европа, по сути, кладет все свои яйца в корзину США. <…> Но даже США сейчас совершенно открыто теряют интерес к Европе, которая становится все менее значимой", — добавил Сакс.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.