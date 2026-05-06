Мэр Мадрида назвал УЕФА виновником поражения "Атлетико" в Лиге чемпионов

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не хотел видеть мадридский "Атлетико" в финале Лиги чемпионов, заявил мэр Мадрида и болельщик "матрасников" Хосе Луис Мартинес-Альмейда.
"Когда я увидел жеребьевку, то подумал, что нам достался "Арсенал". Но я ошибся. Нам досталась игра против УЕФА. И УЕФА ясно дал понять, что не хочет видеть "Атлетико" в финале Лиги чемпионов", - цитирует мэра Мадрида Marca.
"Непостижимо ставить немецкого судью, когда Испания и Германия борются за пятую путевку в Лигу чемпионов. Кому, кроме УЕФА, могло прийти в голову назначить немцев главным судьей и арбитром на VAR? А вчера были эпизоды, которые объясняются не плохой работой арбитра, а, на мой взгляд, заранее предопределенным решением, направленным на то, чтобы навредить "Атлетико", - подчеркнул Мартинес-Альмейда.
По ходу матча немецкий арбитр Даниэль Зиберт не поставил пенальти за возможные нарушения защитника "Арсенала" Риккардо Калафьори на Джулиано Симеоне, зафиксировав у последнего офсайд, и Антуане Гризманне.
"Непостижимо, что нет ни одного повтора положения вне игры у Джулиано, при том что затем следует очевидный пенальти. Позже мы увидели в соцсетях, что не было офсайда, что он был на своей половине поля. В матче, который транслируется таким количеством телекамер, почему по трансляции не дают повтор, был офсайд или не был? Потому что офсайда не было, они не захотели это признавать", - добавил Мартинес-Альмейда.