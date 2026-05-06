17:44 06.05.2026 (обновлено: 17:45 06.05.2026)
Мэр Мадрида назвал УЕФА виновником поражения "Атлетико" в Лиге чемпионов

Мартинес-Альмейда: "Атлетико" играл не против "Арсенала", а против УЕФА

© REUTERS / Dylan Martinez — Эпизод матча Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Атлетико"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • УЕФА не хотел видеть "Атлетико" в финале Лиги чемпионов, заявил мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда.
  • Накануне клуб проиграл "Арсеналу" со счетом 0:1.
  • По мнению мэра Мадрида, в матче были эпизоды, которые объясняются не плохой работой арбитра, а заранее предопределенным решением, направленным на то, чтобы навредить "Атлетико".
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не хотел видеть мадридский "Атлетико" в финале Лиги чемпионов, заявил мэр Мадрида и болельщик "матрасников" Хосе Луис Мартинес-Альмейда.
Лондонский "Арсенал" во вторник выиграл у "Атлетико" со счетом 1:0 и вышел в финал. Второй финалист определится в матче "Бавария" (Германия) - "ПСЖ" (Франция) в среду. В первой игре парижская команда одержала победу со счетом 5:4.
Лига чемпионов УЕФА
05 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Арсенал
1 : 0
Атлетико Мадрид
45‎’‎ • Букайо Сака
(Леандро Троссард)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Когда я увидел жеребьевку, то подумал, что нам достался "Арсенал". Но я ошибся. Нам досталась игра против УЕФА. И УЕФА ясно дал понять, что не хочет видеть "Атлетико" в финале Лиги чемпионов", - цитирует мэра Мадрида Marca.
"Непостижимо ставить немецкого судью, когда Испания и Германия борются за пятую путевку в Лигу чемпионов. Кому, кроме УЕФА, могло прийти в голову назначить немцев главным судьей и арбитром на VAR? А вчера были эпизоды, которые объясняются не плохой работой арбитра, а, на мой взгляд, заранее предопределенным решением, направленным на то, чтобы навредить "Атлетико", - подчеркнул Мартинес-Альмейда.
По ходу матча немецкий арбитр Даниэль Зиберт не поставил пенальти за возможные нарушения защитника "Арсенала" Риккардо Калафьори на Джулиано Симеоне, зафиксировав у последнего офсайд, и Антуане Гризманне.
"Непостижимо, что нет ни одного повтора положения вне игры у Джулиано, при том что затем следует очевидный пенальти. Позже мы увидели в соцсетях, что не было офсайда, что он был на своей половине поля. В матче, который транслируется таким количеством телекамер, почему по трансляции не дают повтор, был офсайд или не был? Потому что офсайда не было, они не захотели это признавать", - добавил Мартинес-Альмейда.
