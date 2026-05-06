Абитуриенты в 2026 году могут подать заявление в вузы через "Госуслуги"

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Абитуриенты в 2026 году могут подать документы в дистанционном формате в 1717 вузов страны через "Госуслуги", однако сохраняются и традиционные методы подачи, рассказал РИА Новости член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

"В этом году приемная кампания в российских вузах проходит с рядом изменений, и ключевое из них — цифровизация процедуры поступления. Сегодня у абитуриентов появилась возможность подать документы в 1717 вузов страны в дистанционном формате через портал "Госуслуги", при наличии подтвержденной учетной записи", - сказал сенатор.

При этом, продолжил парламентарий, сохраняются и традиционные методы подачи документов в вуз: лично или путём отправки через " Почту России ".

Он также отметил, что у поступающих в этом году есть возможность отслеживания всех этапов поступления в режиме реального времени: "от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении".

"Через личный кабинет также подается согласие на зачисление, которое при необходимости можно отозвать и направить в другой вуз", - подчеркнул Гибатдинов

Для подачи заявления онлайн, добавил политик, студенту потребуется сформировать на "Госуслугах" цифровой профиль и загрузить туда необходимые данные: документы об образовании, сведения об индивидуальных достижениях, информация о льготах.