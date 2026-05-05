Рейтинг@Mail.ru
Булыкин предложил ЦСКА кандидата на пост главного тренера - РИА Новости Спорт, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:56 05.05.2026
Булыкин предложил ЦСКА кандидата на пост главного тренера

Булыкин заявил, что ЦСКА следует пригласить Игнашевича на пост главного тренера

© Нина Зотина | Перейти в медиабанкДмитрий Булыкин
Дмитрий Булыкин - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Булыкин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предложил московскому ЦСКА пригласить Сергея Игнашевича на пост главного тренера.
  • Булыкин считает маловероятной информацию о том, что Михаил Галактионов уже презентовал свою концепцию ЦСКА, так как он переподписал долгосрочный контракт с "Локомотивом".
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил РИА Новости, что московскому ЦСКА следует пригласить Сергея Игнашевича на пост главного тренера.
Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА близок к назначению Михаила Галактионова, который с ноября 2022 года возглавляет московский "Локомотив".
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Защитника Жубала признали лучшим футболистом "Краснодара" в апреле
Вчера, 16:00
"Галактионов не так давно переподписал долгосрочный контракт с "Локомотивом". Непонятно, какие там могут быть прописаны отступные. Более того, мне кажется маловероятной информация о том, что он уже презентовал свою концепцию ЦСКА. Все-таки он находится в другой команде. Это возможно, только если этим занимаются его агенты", - сказал Булыкин.
"ЦСКА лучше пригласить Игнашевича с Березуцкими. Такая суперкоманда понравится всем. Так что есть тренеры и посильнее Галактионова, которые подойдут команде", - добавил он.
Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. Защитник в составе армейцев пять раз становился чемпионом страны, по шесть раз - обладателем Кубка и Суперкубка России, а в 2005 году выиграл Кубок УЕФА. В 2008 году в составе национальной команды защитник завоевал бронзовые медали чемпионата Европы. После завершения спортивной карьеры Игнашевич возглавлял московское "Торпедо" и калининградскую "Балтику".
Болельщики Спартака - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
"Спартак" продал все билеты на матч Кубка России против ЦСКА
Вчера, 15:50
 
ФутболСпортРоссияСергей ИгнашевичДмитрий БулыкинПФК ЦСКАЛокомотив (Москва)Михаил ГалактионовТорпедо (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Атлетико Мадрид
    1
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Хапоэль Т-А
    Реал Мадрид
    76
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Олимпиакос
    82
    105
  • Хоккей
    06.05 19:30
    Локомотив
    Авангард
  • Футбол
    06.05 20:00
    Спартак Москва
    ЦСКА
  • Футбол
    06.05 22:00
    Бавария
    ПСЖ
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала