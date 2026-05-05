Булыкин предложил ЦСКА кандидата на пост главного тренера

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил РИА Новости, что московскому ЦСКА следует пригласить Сергея Игнашевича на пост главного тренера.
Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА близок к назначению Михаила Галактионова, который с ноября 2022 года возглавляет московский "Локомотив".
"Галактионов не так давно переподписал долгосрочный контракт с "Локомотивом". Непонятно, какие там могут быть прописаны отступные. Более того, мне кажется маловероятной информация о том, что он уже презентовал свою концепцию ЦСКА. Все-таки он находится в другой команде. Это возможно, только если этим занимаются его агенты", - сказал Булыкин.
"ЦСКА лучше пригласить Игнашевича с Березуцкими. Такая суперкоманда понравится всем. Так что есть тренеры и посильнее Галактионова, которые подойдут команде", - добавил он.
Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. Защитник в составе армейцев пять раз становился чемпионом страны, по шесть раз - обладателем Кубка и Суперкубка России, а в 2005 году выиграл Кубок УЕФА. В 2008 году в составе национальной команды защитник завоевал бронзовые медали чемпионата Европы. После завершения спортивной карьеры Игнашевич возглавлял московское "Торпедо" и калининградскую "Балтику".