МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Индийская прорицательница Анурадха Верма посетила Россию и сделала предсказания о будущем страны. Предсказательница описала возможное развитие конфликта на Украине и спрогнозировала сроки его завершения.
Скоро начнется глобальное переустройство мира
В самой Индии Верма пользуется огромным авторитетом. Женщина помогает всем, кто обращается к ней за прогнозом. Она специально приехала в Россию, потому что поверила, что ее предсказания смогут помочь нашей стране.
По мнению прорицательницы, 2026 год не принесет резких исторических сдвигов. Настоящие изменения начнутся позже, и они будут непростыми.
"Важные изменения только начинаются. В 2027-м в небе произойдут процессы, которые приведут к переустройству всего мира. В 2027-м будет пять затмений, хотя обычно их четыре", — рассказала Верма.
Она не просто так обратила внимание на любопытную астрономическую аномалию. По мнению провидицы, этот знак должен убедить людей в необходимости заняться самоочищением.
© AP Photo / Timothy D. Easley
Солнечное затмение
Солнечное затмение
Ближе к осени Анурадха предрекает серьезные проблемы с водой, разрушительные ураганы и землетрясения. Кроме того, по ее словам, мир столкнется с опасными эпидемиями, напоминающими ковид.
"Мир ждет новое инфекционное заражение, но только там, где есть море. Все придет со стороны моря", — предупреждает ясновидящая.
Анурадха уточнила природу заболеваний: "Причина может быть и в химических загрязнениях, которые попадут в воду. Или пройдет какой-то вредоносный дождь", — рассказала Анурадха.
Эпоха глубокой трансформации
Сделала гостья и политические прогнозы. По ее мнению, 2026-й станет последним годом напряженности в международных отношениях России. Уже в сентябре и октябре стартуют долгожданные переговоры о мире, после которых давление на нашу страну начнет постепенно ослабевать.
"Да, осенью ждите судьбоносных политических переговоров. Сначала их будет много, и каждый раз вы будете думать: "вот-вот". Но только в 2027-м году отношения с США укрепятся и станут по-настоящему дружескими. Почти все санкции к концу 2027 года будут сняты с России", — предупредила индианка.
Провидица отметила, что если украинцы не сделают правильных исторических выводов, то конфликт может затянуться и разгореться с новыми силами.
"Украина может исчезнуть", — прямо говорила Арчена.
Удивительно, что и эта индийская прорицательница была спокойна за будущее России. По ее словам, страна уже вступила в эпоху глубокой трансформации. Экономика должна укрепиться, а государство — стать еще более суверенным.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРазвертывание флага России в рамках шествия активистов, приуроченного ко Дню воссоединения Крыма с Россией, на ВДНХ в Москве
В 2040-м все перевернется
Астролог Пунит Нахата ранее назвал точные даты, когда Россия будет главенствовать на карте мира.
С 2032 по 2034 год страну ожидает рост уровня жизни и небывалое развитие медицины. К 2038 году Россия будет лидером в мире информационных технологий. В 2040 году достигнет пика своего могущества.
Если России астролог предрек расцвет, то для других стран его прогнозы выглядят куда мрачнее. США, по его утверждению, ждут системные кризисы, на преодоление которых уйдут годы. Что же касается глобального примирения, то, как считает Нахата, мир сможет объединиться только к 2040 году.