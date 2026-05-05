Индийская провидица рассказала о судьбе России

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Индийская прорицательница Анурадха Верма посетила Россию и сделала предсказания о будущем страны. Предсказательница описала возможное развитие конфликта на Украине и спрогнозировала сроки его завершения.

Скоро начнется глобальное переустройство мира

В самой Индии Верма пользуется огромным авторитетом. Женщина помогает всем, кто обращается к ней за прогнозом. Она специально приехала в Россию, потому что поверила, что ее предсказания смогут помочь нашей стране.

По мнению прорицательницы, 2026 год не принесет резких исторических сдвигов. Настоящие изменения начнутся позже, и они будут непростыми.

"Важные изменения только начинаются. В 2027-м в небе произойдут процессы, которые приведут к переустройству всего мира. В 2027-м будет пять затмений, хотя обычно их четыре", — рассказала Верма.

Она не просто так обратила внимание на любопытную астрономическую аномалию. По мнению провидицы, этот знак должен убедить людей в необходимости заняться самоочищением.

© AP Photo / Timothy D. Easley Солнечное затмение © AP Photo / Timothy D. Easley Солнечное затмение

Ближе к осени Анурадха предрекает серьезные проблемы с водой, разрушительные ураганы и землетрясения. Кроме того, по ее словам, мир столкнется с опасными эпидемиями, напоминающими ковид.

"Мир ждет новое инфекционное заражение, но только там, где есть море. Все придет со стороны моря", — предупреждает ясновидящая.

Анурадха уточнила природу заболеваний: "Причина может быть и в химических загрязнениях, которые попадут в воду. Или пройдет какой-то вредоносный дождь", — рассказала Анурадха.

Эпоха глубокой трансформации

Сделала гостья и политические прогнозы. По ее мнению, 2026-й станет последним годом напряженности в международных отношениях России . Уже в сентябре и октябре стартуют долгожданные переговоры о мире, после которых давление на нашу страну начнет постепенно ослабевать.

"Да, осенью ждите судьбоносных политических переговоров. Сначала их будет много, и каждый раз вы будете думать: "вот-вот". Но только в 2027-м году отношения с США укрепятся и станут по-настоящему дружескими. Почти все санкции к концу 2027 года будут сняты с России", — предупредила индианка.

Еще одна прорицательница из Индии, Арчена Нагабушанам, считает , что конфликт на Украине может завершиться в 2026 году. Хотя прогноз она сделала с одной оговоркой: "Будущее не высечено на камне".

Провидица отметила, что если украинцы не сделают правильных исторических выводов, то конфликт может затянуться и разгореться с новыми силами.

"Украина может исчезнуть", — прямо говорила Арчена.

Удивительно, что и эта индийская прорицательница была спокойна за будущее России. По ее словам, страна уже вступила в эпоху глубокой трансформации. Экономика должна укрепиться, а государство — стать еще более суверенным.

В 2040-м все перевернется

Астролог Пунит Нахата ранее назвал точные даты, когда Россия будет главенствовать на карте мира.

С 2032 по 2034 год страну ожидает рост уровня жизни и небывалое развитие медицины. К 2038 году Россия будет лидером в мире информационных технологий. В 2040 году достигнет пика своего могущества.