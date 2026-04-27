18:06 27.04.2026

Что индийский провидец говорил о судьбе России и мира

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Индийский астролог Пунит Нахата, которого в СМИ нередко называют "индийским Нострадамусом", вновь оказался в центре внимания. Особый интерес вызывают его предсказания на 2026 год и долгосрочный прогноз до 2040-го, касающиеся будущего России и мира.
Что предсказал провидец?

Точные пророчества

Пунит Нахата — индийский астролог, который рассчитывает свои прогнозы на основе движения звезд и планет. Сам он говорит, что "взламывает коды" небесных светил, совмещая древние астрологические знания с современными методами анализа.
В СМИ его называют "индийским Нострадамусом" за точность ряда сделанных предсказаний. В числе сбывшихся прогнозов Нахаты — предупреждение о сильном землетрясении в Азии.
Напомним, что 28 марта 2025 года в Мьянме действительно произошли подземные толчки магнитудой 7,7, которые унесли около пяти тысяч жизней. Сейсмологи назвали это событие крупнейшей трагедией, а приборы зафиксировали небывалые аномалии.

Все изменится в апреле 2026-го

Ключевой датой в прогнозах Нахаты для России является 5 апреля 2026 года. Именно с этого момента, по его словам, начнутся наиболее масштабные преобразования в стране.
Астролог считает, что в 2026-м Россию ожидает повышение имиджа на международной арене: страна укрепит свои позиции в глобальной политике.
Особое место в прогнозе занимает образование. Астролог говорит о масштабных реформах в этой сфере: в России заложат фундамент нового университета мирового уровня, который сможет конкурировать с Оксфордом и Гарвардом.
Нахата также называет Россию "самым безопасным местом в мире": наличие природных ресурсов, уверен он, защитит граждан страны от любых природных катаклизмов. По словам астролога, период позитивных перемен продлится примерно 13 лет.

Лучший период в истории России

В более отдаленной перспективе Нахата рисует еще более впечатляющую картину. В период с 2032 по 2034 год страну ожидает рост уровня жизни и небывалый прогресс в медицине.
После 2036-го Нахата предрекает непродолжительный период спада (это около двух лет) за которым последует мощный рывок прогресса. А к 2038 году Россия войдет в число мировых лидеров в сфере информационных технологий.
В 2040-м, по прогнозу, страна станет признанным мировым лидером. Особое развитие, по словам астролога, произойдет в сферах сельского хозяйства, дипломатических отношений, торговли и экономики.
В то время как России предрекают процветание, для других стран прогнозы Нахаты менее оптимистичны. Так, США, по его словам, столкнутся с системными кризисами и их решение потребует нескольких лет. Что касается глобального урегулирования, то мир объединится, по мнению астролога, лишь к 2040 году.
 
 
 
