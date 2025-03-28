https://ria.ru/20250328/aeroporty-2007923753.html

Землетрясение в Мьянме повредило аэропорты Мандалая и Нейпьидо

Землетрясение в Мьянме повредило аэропорты Мандалая и Нейпьидо - РИА Новости, 28.03.2025

Землетрясение в Мьянме повредило аэропорты Мандалая и Нейпьидо

В результате землетрясения в Республике Союз Мьянма сильно пострадали международные аэропорты Мандалая и Нейпьидо, повреждены потолки и диспетчерская башня,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:27:00+03:00

2025-03-28T13:27:00+03:00

2025-03-28T13:32:00+03:00

в мире

мьянма

мандалай (округ)

нейпьидо

землетрясение в мьянме и таиланде

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ДЖАКАРТА, 28 мар - РИА Новости. В результате землетрясения в Республике Союз Мьянма сильно пострадали международные аэропорты Мандалая и Нейпьидо, повреждены потолки и диспетчерская башня, сообщает бирманский портал Eleven Media."Мощное землетрясение магнитудой 7,7 по шкале Рихтера с эпицентром в Сагайне нанесло ущерб международному аэропорту Мандалая и международному аэропорту Нейпьидо. В результате сильного землетрясения обрушились потолки внутри здания аэропорта Мандалая. Подвал также получил некоторые повреждения. Кроме того, во время землетрясения пассажиры были эвакуированы из здания аэропорта и собраны возле взлетно-посадочной полосы в целях безопасности, а рейсы были задержаны", - пишет издание.По его данным, аэропорту столицы Мьянмы Нейпьидо также был нанесен сильный ущерб."По предварительным данным, в аэропорту Нейпьидо обрушилась диспетчерская башня, в результате чего пострадали несколько авиадиспетчеров", - сообщает издание.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.

https://ria.ru/20250328/mjanma-2007917536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мьянма, мандалай (округ), нейпьидо, землетрясение в мьянме и таиланде