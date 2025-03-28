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Землетрясение в Мьянме повредило аэропорты Мандалая и Нейпьидо - РИА Новости, 28.03.2025
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13:27 28.03.2025 (обновлено: 13:32 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/aeroporty-2007923753.html
Землетрясение в Мьянме повредило аэропорты Мандалая и Нейпьидо
Землетрясение в Мьянме повредило аэропорты Мандалая и Нейпьидо - РИА Новости, 28.03.2025
Землетрясение в Мьянме повредило аэропорты Мандалая и Нейпьидо
В результате землетрясения в Республике Союз Мьянма сильно пострадали международные аэропорты Мандалая и Нейпьидо, повреждены потолки и диспетчерская башня,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:27:00+03:00
2025-03-28T13:32:00+03:00
в мире
мьянма
мандалай (округ)
нейпьидо
землетрясение в мьянме и таиланде
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ДЖАКАРТА, 28 мар - РИА Новости. В результате землетрясения в Республике Союз Мьянма сильно пострадали международные аэропорты Мандалая и Нейпьидо, повреждены потолки и диспетчерская башня, сообщает бирманский портал Eleven Media."Мощное землетрясение магнитудой 7,7 по шкале Рихтера с эпицентром в Сагайне нанесло ущерб международному аэропорту Мандалая и международному аэропорту Нейпьидо. В результате сильного землетрясения обрушились потолки внутри здания аэропорта Мандалая. Подвал также получил некоторые повреждения. Кроме того, во время землетрясения пассажиры были эвакуированы из здания аэропорта и собраны возле взлетно-посадочной полосы в целях безопасности, а рейсы были задержаны", - пишет издание.По его данным, аэропорту столицы Мьянмы Нейпьидо также был нанесен сильный ущерб."По предварительным данным, в аэропорту Нейпьидо обрушилась диспетчерская башня, в результате чего пострадали несколько авиадиспетчеров", - сообщает издание.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
https://ria.ru/20250328/mjanma-2007917536.html
мьянма
мандалай (округ)
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в мире, мьянма, мандалай (округ), нейпьидо, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Мандалай (округ), Нейпьидо, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Землетрясение в Мьянме повредило аэропорты Мандалая и Нейпьидо

В аэропортах Мандалая и Нейпьидо землетрясение повредило потолки

© AP Photo / Aung Shine OoРазрушения в результате землетрясения в Мьянме
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Aung Shine Oo
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
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ДЖАКАРТА, 28 мар - РИА Новости. В результате землетрясения в Республике Союз Мьянма сильно пострадали международные аэропорты Мандалая и Нейпьидо, повреждены потолки и диспетчерская башня, сообщает бирманский портал Eleven Media.
"Мощное землетрясение магнитудой 7,7 по шкале Рихтера с эпицентром в Сагайне нанесло ущерб международному аэропорту Мандалая и международному аэропорту Нейпьидо. В результате сильного землетрясения обрушились потолки внутри здания аэропорта Мандалая. Подвал также получил некоторые повреждения. Кроме того, во время землетрясения пассажиры были эвакуированы из здания аэропорта и собраны возле взлетно-посадочной полосы в целях безопасности, а рейсы были задержаны", - пишет издание.
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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По его данным, аэропорту столицы Мьянмы Нейпьидо также был нанесен сильный ущерб.
"По предварительным данным, в аэропорту Нейпьидо обрушилась диспетчерская башня, в результате чего пострадали несколько авиадиспетчеров", - сообщает издание.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
 
В миреМьянмаМандалай (округ)НейпьидоЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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