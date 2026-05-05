"Каролина" удвоила преимущество в серии плей-офф НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Каролина Харрикейнз» обыграла «Филадельфию Флайерз» во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
- Встреча завершилась победой «Каролины» в овертайме со счетом 3:2.
- Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Каролины».
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" обыграла "Филадельфию Флайерз" во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Роли завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0). В составе "Каролины" шайбы забросили Николай Элерс (11-я минута), Сет Джарвис (52) и Тейлор Холл (79). У "Филадельфии" отличились Джейми Драйсдейл (5) и Шон Кутюрье (5).
05 мая 2026 • начало в 02:00
Закончен в OT
10:21 • Николай Элерс
(Jackson Blake, К'Андре Миллер)
51:21 • Сет Джарвис
78:51 • Тейлор Холл
(Jackson Blake, Шон Уокер)
04:02 • Джейми Дрисдэйл
04:41 • Шон Кутюрье
Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников очков не набрал. Защитник "Харрикейнз" Александр Никишин пропустил матч из-за травмы. В составе "Филадельфии" нападающий Матвей Мичков также остался без очков.
Счет в серии до четырех побед - 2-0 в пользу "Каролины". Третья игра пройдет в Филадельфии в ночь на пятницу.