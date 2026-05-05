Никишин восстановился и может сыграть в третьем матче серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российский защитник "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин, который ранее получил сотрясение мозга, завершил восстановление после полученной травмы и готов сыграть в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии Флайерз", сообщил журналист Брайан Мерфи в соцсети X со ссылкой на главного тренера команды Рода Бриндамора.

Никишин получил травму в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против "Оттавы Сенаторз" (4:2). В начале второго периода защитник "Оттавы" провел силовой прием против Никишина, по итогам эпизода россиянин некоторое время не мог прийти в себя, а затем покинул лед при помощи партнеров, досрочно завершив участие в матче. Ему диагностировали сотрясение мозга.