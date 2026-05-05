Рейтинг@Mail.ru
Матч плей-офф МХЛ перенесли из-за ограничения полетов - РИА Новости Спорт, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:44 05.05.2026
Матч плей-офф МХЛ перенесли из-за ограничения полетов

Матч плей-офф МХЛ "Авто" - "Спартак" перенесли из-за ограничения на полеты

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШайба
Шайба - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Шайба. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шестой матч полуфинальной серии плей-офф МХЛ между екатеринбургским «Авто» и московским «Спартаком» перенесли.
  • Причина переноса — временное ограничение полетов.
  • Матч перенесен с 6 на 7 мая 2026 года, начало встречи — в 18:30 по местному времени (16:30 мск).
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Молодежная хоккейная лига (МХЛ) объявила в своем Telegram-канале о переносе шестого матча полуфинальной серии плей-офф между екатеринбургским "Авто" и московским "Спартаком" из-за временного ограничения полетов.
Встреча в Екатеринбурге должна была пройти в среду, 6 мая. Во вторник "Спартак" сообщил, что молодежная команда "красно-белых" не смогла вылететь на матч из-за введения режима "ковер" и отмены рейсов.
"Лига приняла решение о переносе матча с 6 на 7 мая 2026 года. Начало встречи - в 18:30 по местному времени (16:30 мск). Если в серии потребуется седьмая игра, о дате и времени ее проведения будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении МХЛ.
После пяти матчей серии до четырех побед "Спартак" выигрывает со счетом 3-2.
Раскатка хоккеистов молодежной сборной России и ХК Спартак - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Молодежка "Спартака" не смогла вылететь на матч полуфинала Кубка Харламова
Вчера, 17:32
 
ХоккейСпортЕкатеринбургСпартак Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Атлетико Мадрид
    1
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Хапоэль Т-А
    Реал Мадрид
    76
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Олимпиакос
    82
    105
  • Хоккей
    06.05 19:30
    Локомотив
    Авангард
  • Футбол
    06.05 20:00
    Спартак Москва
    ЦСКА
  • Футбол
    06.05 22:00
    Бавария
    ПСЖ
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала