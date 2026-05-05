Матч плей-офф МХЛ перенесли из-за ограничения полетов

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Молодежная хоккейная лига (МХЛ) объявила в своем Telegram-канале о переносе шестого матча полуфинальной серии плей-офф между екатеринбургским "Авто" и московским "Спартаком" из-за временного ограничения полетов.
Встреча в Екатеринбурге должна была пройти в среду, 6 мая. Во вторник "Спартак" сообщил, что молодежная команда "красно-белых" не смогла вылететь на матч из-за введения режима "ковер" и отмены рейсов.
"Лига приняла решение о переносе матча с 6 на 7 мая 2026 года. Начало встречи - в 18:30 по местному времени (16:30 мск). Если в серии потребуется седьмая игра, о дате и времени ее проведения будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении МХЛ.
После пяти матчей серии до четырех побед "Спартак" выигрывает со счетом 3-2.