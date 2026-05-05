Карседо выразил сожаление в связи с увольнением Челестини

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо выразил сожаление в связи с увольнением Фабио Челестини с должности главного тренера ЦСКА.
- Челестини расторг контракт по обоюдному соглашению сторон, а исполняющим обязанности главного тренера армейцев назначен Дмитрий Игдисамов.
- Карседо отметил, что исход предстоящего матча будет зависеть от футболистов.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо выразил сожаление в связи с увольнением Фабио Челестини с аналогичной должности в ЦСКА перед столичным дерби в рамках финала пути регионов Кубка России по футболу.
"Конечно, жаль, что так произошло, чисто по-человечески, потому что всегда плохо, когда увольняют главного тренера. Но это часть нашей профессии, так в футболе бывает. Что касается предстоящей игры, то все в конечном итоге будет зависеть от футболистов. Мы знаем, понимаем, насколько сильна команда, соперник, насколько у них сильные футболисты. И мы готовимся, постараемся сделать все, чтобы добиться максимально нужного результата", - сказал Карседо в видео на YouTube-канале "Спартака".
Челестини 50 лет. Он приступил к работе в ЦСКА в июне 2025 года после ухода серба Марко Николича. Под его руководством команда в июле выиграла Суперкубок России. До этого он возглавлял швейцарские "Базель", "Сьон", "Люцерн", "Лугано", "Лозанну", итальянскую "Террачину", а также работал ассистентом тренера в испанской "Малаге".