Карседо выразил сожаление в связи с увольнением Челестини

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо выразил сожаление в связи с увольнением Фабио Челестини с аналогичной должности в ЦСКА перед столичным дерби в рамках финала пути регионов Кубка России по футболу.