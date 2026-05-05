Трансфер Заболотного рано называть неудачным для "Спартака", заявил Камоцци - РИА Новости Спорт, 05.05.2026
14:19 05.05.2026
Трансфер Заболотного рано называть неудачным для "Спартака", заявил Камоцци

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, итальянский футбольный функционер Франко Камоцци заявил, что трансфер Антона Заболотного пока рано называть неудачным для «Спартака».
  • Нападающий Антон Заболотный сдал положительную допинг-пробу, был отстранен, но затем РУСАДА допустило его до соревнований, и он сможет доиграть сезон без ограничений.
  • Камоцци считает, что у Заболотного есть возможность выполнять свою роль и вносить вклад в течение оставшегося срока действия контракта.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Трансфер нападающего Антона Заболотного преждевременно называть неудачным для московского "Спартака", заявил РИА Новости бывший советник экс-президента "красно-белых" Леонида Федуна, итальянский футбольный функционер Франко Камоцци.
В воскресенье "Спартак" сообщил, что Заболотный сдал положительную допинг-пробу. Спортсмен был отстранен, затем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) допустило его до соревнований. Он сможет доиграть сезон без ограничений. Окончательное решение по его делу будет принято позднее. Сам Заболотный заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность.
"Называть трансфер Заболотного неудачным, возможно, несколько преждевременно. Когда в июле 2025 года "Спартак" подписал с ним контракт на один сезон, они привлекли опытного ветерана, чтобы усилить ротацию в атаке. В этом сезоне он провел 16 матчей за клуб. Допинговая паника, несомненно, приводит к нежелательному вниманию СМИ и негативному пиару клуба, но тот факт, что он имеет юридическое разрешение вернуться на поле, означает, что у него все еще есть возможность выполнять свою роль и вносить вклад в течение оставшегося срока действия контракта", - сказал Камоцци.
ФутболСпортАнтон ЗаболотныйЛеонид ФедунСпартак МоскваРУСАДА
 
