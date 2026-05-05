"Аль-Хиляль" подобрался к "Аль-Насру" Роналду на расстояние одной победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Халидж» со счетом 2:1 в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
- «Аль-Хиляль» набрал 77 очков и занимает второе место турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Аль-Насра» на два очка.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. "Аль-Хиляль" на выезде обыграл "Аль-Халидж" в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Даммаме завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе "Аль-Халиджа" мяч забил Джошуа Кинг (11-я минута). У гостей отличились Сергей Милинкович-Савич (34) и Султан Мадаш (79).
"Аль-Хиляль" одержал четвертую победу подряд, набрал 77 очков и занимает второе место турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии, отставая от лидирующего "Аль-Насра", в составе которого выступает португальский форвард Криштиану Роналду, на два очка. В следующем туре команды проведут очный матч, встреча пройдет в Эр-Рияде 12 мая.