Колыванов стал главным тренером "Волгаря"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Колыванов стал главным тренером астраханского "Волгаря".
- Его последним местом работы был ивановский "Текстильщик", который он покинул в марте 2024 года.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Бывший футболист московского "Динамо" и итальянской "Болоньи", а также экс-тренер "Уфы" и московского "Торпедо" Игорь Колыванов назначен на пост главного тренера астраханского "Волгаря", сообщается в Telegram-канале клуба Второй лиги.
Последним местом работы 58-летнего специалиста был ивановский "Текстильщик", который он покинул в марте 2024 года. Срок соглашения Колыванова с астраханским клубом не сообщается.