17:06 05.05.2026 (обновлено: 17:08 05.05.2026)
Колыванов стал главным тренером "Волгаря"

Игорь Колыванов возглавил астраханский "Волгарь"

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Бывший футболист московского "Динамо" и итальянской "Болоньи", а также экс-тренер "Уфы" и московского "Торпедо" Игорь Колыванов назначен на пост главного тренера астраханского "Волгаря", сообщается в Telegram-канале клуба Второй лиги.
Последним местом работы 58-летнего специалиста был ивановский "Текстильщик", который он покинул в марте 2024 года. Срок соглашения Колыванова с астраханским клубом не сообщается.
Ранее на протяжении тренерской карьеры Колыванов возглавлял "Уфу", столичное "Торпедо", ереванский "Арарат", а также молодежные и юношеские сборные России. Будучи игроком, Колыванов выступал в составе московского "Динамо", а также итальянских клубах "Фоджа" и "Болонья".
