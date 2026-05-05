Защитника Жубала признали лучшим футболистом "Краснодара" в апреле - РИА Новости Спорт, 05.05.2026
16:00 05.05.2026
Защитника Жубала признали лучшим футболистом "Краснодара" в апреле

Бразилец Жубал признан лучшим футболистом "Краснодара" в апреле

  • Бразильский защитник Жубал признан лучшим футболистом "Краснодара" в апреле.
  • Жубал сыграл в пяти матчах и отметился двумя голами в играх чемпионата России.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Бразильский защитник Жубал признан лучшим футболистом "Краснодара" в апреле, сообщается на сайте "быков".
В прошедшем месяце 32-летний футболист сыграл в пяти матчах и отметился двумя голами - в играх чемпионата России против калининградской "Балтики" (2:2) и московского "Спартака" (2:1).
По итогам опроса Жубал набрал 27,38% голосов. Второе место в голосовании занял нападающий Джон Кордоба (22,78%), третье - полузащитник Никита Кривцов (14,33%).
"Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 63 очка за два тура до конца чемпионата страны. Также "быки" вышли в финал пути РПЛ Кубка России, где 7 мая в ответном матче дома сыграют против столичного "Динамо".
ФутболСпортРоссияЖубалДжон КордобаНикита КривцовКраснодарБалтикаСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
