Защитника Жубала признали лучшим футболистом "Краснодара" в апреле

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Бразильский защитник Жубал признан лучшим футболистом "Краснодара" в апреле, сообщается на сайте "быков".
По итогам опроса Жубал набрал 27,38% голосов. Второе место в голосовании занял нападающий Джон Кордоба (22,78%), третье - полузащитник Никита Кривцов (14,33%).
"Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 63 очка за два тура до конца чемпионата страны. Также "быки" вышли в финал пути РПЛ Кубка России, где 7 мая в ответном матче дома сыграют против столичного "Динамо".
