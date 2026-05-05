РФС назначил судей на финалы Кубка России

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Бригады арбитров под руководством Кирилла Левникова и Артема Чистякова назначены обслуживать финал пути регионов и ответный матч финала пути РПЛ Кубка России соответственно, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Бригада Чистякова 7 мая обслужит встречу пути РПЛ между "Краснодаром" и московским "Динамо". Ему будут помогать Андрей Образко и Алексей Ширяев, за VAR будут отвечать Артур Федоров и его ассистент Василий Казарцев.
