РФС назначил судей на финалы Кубка России
11:27 05.05.2026 (обновлено: 11:39 05.05.2026)
РФС назначил судей на финалы Кубка России

Бригады Левникова и Чистякова обслужат финалы пути регионов и пути РПЛ в Кубке

Арбитр Кирилл Левников. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Бригады арбитров под руководством Кирилла Левникова и Артема Чистякова назначены обслуживать финал пути регионов и ответный матч финала пути РПЛ Кубка России соответственно, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Бригада Левникова 6 мая обслужит матч пути регионов между столичными клубами "Спартак" и ЦСКА. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин, судья VAR – Сергей Карасёв, ассистировать ему будет Сергей Цыганок.
06 мая 2026 • начало в 20:00
Спартак Москва
ЦСКА
Бригада Чистякова 7 мая обслужит встречу пути РПЛ между "Краснодаром" и московским "Динамо". Ему будут помогать Андрей Образко и Алексей Ширяев, за VAR будут отвечать Артур Федоров и его ассистент Василий Казарцев.
07 мая 2026 • начало в 20:30
Динамо Москва
Краснодар
