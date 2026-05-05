"Реал Сосьедад" проиграл "Севилье" в Ла Лиге, Захарян провел матч в запасе - РИА Новости Спорт, 05.05.2026
00:38 05.05.2026
"Реал Сосьедад" проиграл "Севилье" в Ла Лиге, Захарян провел матч в запасе

"Реал Сосьедад" проиграл "Севилье" в матче 34-го тура Ла Лиги

  • «Реал Сосьедад» проиграл «Севилье» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 1:0.
  • Российский полузащитник Арсен Захарян весь матч провел на скамейке запасных.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. "Реал Сосьедад", за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, на выезде уступил "Севилье" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча прошла в Севилье и завершилась со счетом 1:0. Мяч на 50-й минуте забил Алексис Санчес. Захарян весь матч провел на скамейке запасных.
Чемпионат Испании по футболу
04 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Севилья
1 : 0
Реал Сосьедад
50‎’‎ • Алексис Санчес
(Нил Мопе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Реал Сосьедад" (43 очка) занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" (37) покинула зону вылета и поднялась на 17-ю строчку.
В следующем туре "Реал Сосьедад" примет "Бетис", а "Севилья" дома сыграет с "Эспаньолом". Обе встречи пройдут 9 мая.
