"Реал Сосьедад" проиграл "Севилье" в Ла Лиге, Захарян провел матч в запасе

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. "Реал Сосьедад", за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, на выезде уступил "Севилье" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча прошла в Севилье и завершилась со счетом 1:0. Мяч на 50-й минуте забил Алексис Санчес. Захарян весь матч провел на скамейке запасных.
"Реал Сосьедад" (43 очка) занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" (37) покинула зону вылета и поднялась на 17-ю строчку.
В следующем туре "Реал Сосьедад" примет "Бетис", а "Севилья" дома сыграет с "Эспаньолом". Обе встречи пройдут 9 мая.
