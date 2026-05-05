Шара Буллет встретится с Перейрой в соглавном бою турнира UFC

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) встретится с бразильцем Мишелом Перейрой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Баку, сообщается на странице организации в Instagram*.

Поединок в средней весовой категории станет соглавным событием турнира UFC Fight Night, который пройдет 27 июня. В главном бою встретятся легковесы азербайджанец Рафаэль Физиев и мексиканец Мануэль Торрес.

Магомедов дебютировал в UFC в октябре 2023 года. Профессиональный рекорд 31-летнего россиянина в MMA - 16 побед и одно поражение. На счету 32-летнего Перейры 32 победы и 14 поражений.