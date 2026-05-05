Шара Буллет встретится с Перейрой в соглавном бою турнира UFC - РИА Новости Спорт, 05.05.2026
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
17:16 05.05.2026
Шара Буллет встретится с Перейрой в соглавном бою турнира UFC

Шара Буллет встретится с Перейрой в соглавном бою турнира UFC в Баку

Шарабутдин Шара Буллет Магомедов - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский боец смешанных единоборств Шара Буллет встретится с бразильцем Мишелом Перейрой на турнире UFC в Баку.
  • Поединок в средней весовой категории станет соглавным событием турнира, который пройдет 27 июня.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) встретится с бразильцем Мишелом Перейрой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Баку, сообщается на странице организации в Instagram*.
Поединок в средней весовой категории станет соглавным событием турнира UFC Fight Night, который пройдет 27 июня. В главном бою встретятся легковесы азербайджанец Рафаэль Физиев и мексиканец Мануэль Торрес.
Магомедов дебютировал в UFC в октябре 2023 года. Профессиональный рекорд 31-летнего россиянина в MMA - 16 побед и одно поражение. На счету 32-летнего Перейры 32 победы и 14 поражений.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ЕдиноборстваСпортБакуРоссияШарабутдин Магомедов (Шара Буллет)UFCРафаэль ФизиевСмешанные боевые искусства (ММА)
 
