В Англии арестовали 71-летнего фаната из-за расистских оскорблений

«Манчестер Сити» осудил расистские оскорбления в адрес Антуана Семеньо и поддержал действия «Эвертона» и полиции по установлению личности виновного.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Полиция Мерсисайда сообщила на своем сайте об аресте 71-летнего болельщика по подозрению в совершении расистских оскорблений во время матча 35-го тура чемпионата Англии по футболу между "Эвертоном" и "Манчестер Сити".

"71-летний мужчина из Ноттингемшира был арестован по подозрению в совершении публичного правонарушения при отягчающих обстоятельствах (расовый характер) после того, как болельщики и стюарды сообщили, что один из фанатов выкрикивал расистские оскорбления", - говорится в отчете полиции.

Отмечается, что в настоящий момент болельщик отпущен под залог с запретом приближаться на одну милю (около 1,6 км) к спортивным стадионам в течение четырех часов до начала проведения на них матча, во время игр и в течение четырех часов после их окончания.