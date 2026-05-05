Рейтинг@Mail.ru
В Англии арестовали 71-летнего фаната из-за расистских оскорблений - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:44 05.05.2026 (обновлено: 00:17 06.05.2026)
В Англии арестовали 71-летнего фаната из-за расистских оскорблений

В Англии арестовали 71-летнего фаната из-за расистских оскорблений Семеньо

© Фото : Пресс-служба ФК "Эвертон"Болельщики "Эвертона"
Болельщики Эвертона - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Эвертон"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Англии арестовали 71-летнего фаната по подозрению в совершении расистских оскорблений во время матча.
  • Болельщик был отпущен под залог с запретом приближаться к спортивным стадионам в течение четырех часов до начала матчей, во время игр и в течение четырех часов после их окончания.
  • «Манчестер Сити» осудил расистские оскорбления в адрес Антуана Семеньо и поддержал действия «Эвертона» и полиции по установлению личности виновного.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Полиция Мерсисайда сообщила на своем сайте об аресте 71-летнего болельщика по подозрению в совершении расистских оскорблений во время матча 35-го тура чемпионата Англии по футболу между "Эвертоном" и "Манчестер Сити".
"Манчестер Сити" в понедельник на выезде сыграл вничью с "Эвертоном" со счетом 3:3.
"71-летний мужчина из Ноттингемшира был арестован по подозрению в совершении публичного правонарушения при отягчающих обстоятельствах (расовый характер) после того, как болельщики и стюарды сообщили, что один из фанатов выкрикивал расистские оскорбления", - говорится в отчете полиции.
Отмечается, что в настоящий момент болельщик отпущен под залог с запретом приближаться на одну милю (около 1,6 км) к спортивным стадионам в течение четырех часов до начала проведения на них матча, во время игр и в течение четырех часов после их окончания.
"Манчестер Сити" во вторник опубликовал на официальном сайте заявление, в котором осудил расистские оскорбления в адрес ганского нападающего команды Антуана Семеньо и поддержал оперативные действия, предпринятые "Эвертоном" и полицией для установления личности виновного. Также клуб отметил, что английский защитник Марк Гехи стал объектом серии расистских оскорблений в социальных сетях.
Полузащитник Манчестер Сити Жереми Доку - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
"Манчестер Сити" ушел от поражения в матче с "Эвертоном"
Вчера, 00:19
 
ФутболСпортЭвертонМанчестер Сити
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Атлетико Мадрид
    1
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Хапоэль Т-А
    Реал Мадрид
    76
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Олимпиакос
    82
    105
  • Хоккей
    06.05 19:30
    Локомотив
    Авангард
  • Футбол
    06.05 20:00
    Спартак Москва
    ЦСКА
  • Футбол
    06.05 22:00
    Бавария
    ПСЖ
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала