Андреева стала четвертой в чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева поднялась на две позиции в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.
В субботу первая ракетка России уступила в финале турнира категории WTA 1000 в Мадриде, теперь она располагается в гонке на четвертой строчке. В первой двадцатке наибольший прогресс показала бывшая россиянка Анастасия Потапова, которая поднялась на 15 позиций и стала 17-й. В Мадриде представляющая Австрию спортсменка дошла до полуфинала.
Лидерство в чемпионской гонке продолжает сохранять Елена Рыбакина из Казахстана, выигравшая первый в сезоне турнир Большого шлема Australian Open. На второй позиции располагается первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии.
Чемпионская гонка WTA, версия от 4 мая:
- 1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) - 4103 очка;
- 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4015;
- 3 (3). Джессика Пегула (США) - 2970;
- 4 (6). Мирра Андреева (Россия) - 2713;
- 5 (4). Элина Свитолина (Украина) - 2460;
- 6 (5). Каролина Мухова (Чехия) - 2270;
- 7 (7). Виктория Мбоко (Канада) - 1937;
- 8 (8). Кори Гауфф (США) - 1923;
- 9 (22). Марта Костюк (Украина) - 1715;
- 10 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) - 1307;
- 23 (23). Диана Шнайдер (Россия) - 768...
- 24 (20). Анна Калинская (Россия) - 749...
- 44 (37). Екатерина Александрова (Россия) - 552.