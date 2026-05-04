Рейтинг@Mail.ru
Андреева стала четвертой в чемпионской гонке WTA - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
07:52 04.05.2026 (обновлено: 09:04 04.05.2026)
Андреева стала четвертой в чемпионской гонке WTA

Андреева после турнира в Мадриде стала четвертой в чемпионской гонке WTA

© Официальный сайт турнира в Индиан-УэллсеМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Официальный сайт турнира в Индиан-Уэллсе
Мирра Андреева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева поднялась на две позиции и стала четвертой в чемпионской гонке WTA.
  • Лидерство в чемпионской гонке продолжает сохранять Елена Рыбакина из Казахстана.
  • Анастасия Потапова, представляющая Австрию, поднялась на 15 позиций и стала 17-й в первой двадцатке.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева поднялась на две позиции в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.
В субботу первая ракетка России уступила в финале турнира категории WTA 1000 в Мадриде, теперь она располагается в гонке на четвертой строчке. В первой двадцатке наибольший прогресс показала бывшая россиянка Анастасия Потапова, которая поднялась на 15 позиций и стала 17-й. В Мадриде представляющая Австрию спортсменка дошла до полуфинала.
Лидерство в чемпионской гонке продолжает сохранять Елена Рыбакина из Казахстана, выигравшая первый в сезоне турнир Большого шлема Australian Open. На второй позиции располагается первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии.

Чемпионская гонка WTA, версия от 4 мая:

  • 1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) - 4103 очка;
  • 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4015;
  • 3 (3). Джессика Пегула (США) - 2970;
  • 4 (6). Мирра Андреева (Россия) - 2713;
  • 5 (4). Элина Свитолина (Украина) - 2460;
  • 6 (5). Каролина Мухова (Чехия) - 2270;
  • 7 (7). Виктория Мбоко (Канада) - 1937;
  • 8 (8). Кори Гауфф (США) - 1923;
  • 9 (22). Марта Костюк (Украина) - 1715;
  • 10 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) - 1307;
  • 23 (23). Диана Шнайдер (Россия) - 768...
  • 24 (20). Анна Калинская (Россия) - 749...
  • 44 (37). Екатерина Александрова (Россия) - 552.
Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Селиваненко высоко оценил игру Андреевой и Шнайдер
Вчера, 17:41
 
ТеннисСпортМирра АндрееваЕлена РыбакинаАрина СоболенкоЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    04.05 16:30
    Авангард
    Локомотив
  • Футбол
    04.05 17:00
    Урал
    Шинник
  • Футбол
    04.05 17:00
    Челси
    Ноттингем Форрест
  • Баскетбол
    04.05 17:30
    Уралмаш
    Зенит
  • Футбол
    04.05 19:30
    Арсенал Тула
    Ротор
  • Футбол
    04.05 19:30
    Кремонезе
    Лацио
  • Футбол
    04.05 21:45
    Рома
    Фиорентина
  • Футбол
    04.05 22:00
    Севилья
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала