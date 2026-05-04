Масалитин призвал ЦСКА назначить Хаби Алонсо главным тренером

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Чемпион СССР по футболу в составе московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что армейцы заслуживают, чтобы команду возглавил специалист высокого уровня, как Гус Хиддинк, но сам он мечтает о том, чтобы "красно-синих" тренировал испанец Хаби Алонсо.

Бывший нападающий отметил, что "при работе с Челестини команда зашла в тупик". "Надо выбирать стратегию развития клуба, вплоть до системы на поле - как играть. Тренер должен знать и детско-юношескую обстановку, и молодежную команду, и готовиться по одной системе, чтобы в дальнейшем было общее видение. Придет (Леонид) Слуцкий, (Сергей) Игнашевич или кто-то еще - должны знать систему и помогать раскрываться молодым талантам. Включая (Матвея) Лукина, (Матвея) Кисляка, (Кирилла) Глебова, (Кирилла) Данилова. На сегодня мы видим, что, к большому сожалению, идет деградация этих футболистов. За исключением Данилова и Лукина", - пояснил собеседник агентства.