Масалитин призвал ЦСКА назначить Хаби Алонсо главным тренером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валерий Масалитин заявил, что ЦСКА заслуживает тренера высокого уровня, как Гус Хиддинк, но мечтает о том, чтобы команду тренировал испанец Хаби Алонсо.
- Чемпион СССР отметил, что при работе с предыдущим тренером команда зашла в тупик, и подчеркнул необходимость выбора стратегии развития клуба и подготовки молодых игроков.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Чемпион СССР по футболу в составе московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что армейцы заслуживают, чтобы команду возглавил специалист высокого уровня, как Гус Хиддинк, но сам он мечтает о том, чтобы "красно-синих" тренировал испанец Хаби Алонсо.
"Деньги вернули": Масалитин не жалеет о попытке ЦСКА сдать решающий матч
17 октября 2025, 14:44
"При прочих равных, я, конечно, за российского специалиста. Если придет иностранец уровня Хиддинка, например, и поможет клубу прогрессировать, то буду за, конечно. Главное, чтобы не спонтанно и скоро подходить к выбору. А то мелькают опять фамилии из молодежного состава "Барселоны", но это опять риск. Такой клуб, как ЦСКА, имеет право на хорошего тренера. Я был бы двумя руками и ногами за Хабио Алонсо. Это моя мечта. Нужен такой тренер, который даст развитие и клубу, и молодым игрокам. Но этот вариант, конечно, очень дорогой для ЦСКА", - сказал Масалитин.
"Франк Артига мог бы выстроить систему в ЦСКА. Поставить команде атакующую игру, которую любят и болельщики, и специалисты. На сегодняшний день надо понимать развитие клуба, что руководство хочет от назначения тренера", - добавил он.
Бывший нападающий отметил, что "при работе с Челестини команда зашла в тупик". "Надо выбирать стратегию развития клуба, вплоть до системы на поле - как играть. Тренер должен знать и детско-юношескую обстановку, и молодежную команду, и готовиться по одной системе, чтобы в дальнейшем было общее видение. Придет (Леонид) Слуцкий, (Сергей) Игнашевич или кто-то еще - должны знать систему и помогать раскрываться молодым талантам. Включая (Матвея) Лукина, (Матвея) Кисляка, (Кирилла) Глебова, (Кирилла) Данилова. На сегодня мы видим, что, к большому сожалению, идет деградация этих футболистов. За исключением Данилова и Лукина", - пояснил собеседник агентства.
В субботу ЦСКА дома проиграл петербургскому "Зениту" (1:3) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы с 45 очками занимают шестое место в таблице чемпионата страны.
Масалитин рассказал, что даст ЦСКА переход Коутиньо
26 февраля, 11:37