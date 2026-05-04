"Шинник" в гостях обыграл "Урал" в матче Первой лиги

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Ярославский "Шинник" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" в матче 32-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу "Шинника". Мяч на 24-й минуте забил Артем Голубев.
"Шинник", набрав 46 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. "Урал" прервал победную серию из трех матчей в Первой лиге. Команда с 58 баллами располагается на третьей строчке.
