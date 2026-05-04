19:06 04.05.2026
"Шинник" в гостях обыграл "Урал" в матче Первой лиги

© Фото : Пресс-служба ФК "Шинник"Футболисты "Шинника"
Футболисты Шинника - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Шинник"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярославский «Шинник» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 32-го тура футбольной Первой лиги со счетом 1:0.
  • «Шинник», набрав 46 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Урал» с 58 баллами остается на третьей строчке.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Ярославский "Шинник" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" в матче 32-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу "Шинника". Мяч на 24-й минуте забил Артем Голубев.
"Шинник", набрав 46 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. "Урал" прервал победную серию из трех матчей в Первой лиге. Команда с 58 баллами располагается на третьей строчке.
В следующем матче "Шинник" 11 мая примет московское "Торпедо", "Урал" в этот же день дома сыграет с "КАМАЗом" из Набережных Челнов.
