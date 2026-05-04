"Ротор" и "Арсенал" сыграли вничью в матче Первой лиги

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Волгоградский "Ротор" на выезде сыграл вничью с тульским "Арсеналом" в матче 32-го тура чемпионата России по футболу.
45’ • Игорь Горбунов
67’ • Алан Цараев
32’ • Александр Трошечкин
77’ • Саид Алиев
Встреча прошла в понедельник в Туле и завершилась со счетом 2:2. В составе "Ротора" отличились Александр Трошечкин (31-я минута) и Саид Алиев (77). За "Арсенал" мячи забили Игорь Горбунов (45+5) и Алан Цараев (68).
"Ротор" (53 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, находясь в зоне стыковых матчей за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). "Арсенал" (39) идет 12-м.