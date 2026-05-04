"Ротор" и "Арсенал" сыграли вничью в матче Первой лиги
21:42 04.05.2026 (обновлено: 21:43 04.05.2026)
"Ротор" и "Арсенал" сыграли вничью в матче Первой лиги

Футболисты "Ротора" и тульского "Арсенала" сыграли вничью в матче Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 32-го тура чемпионата России по футболу со счетом 2:2.
  • «Ротор» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, «Арсенал» — двенадцатое.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Волгоградский "Ротор" на выезде сыграл вничью с тульским "Арсеналом" в матче 32-го тура чемпионата России по футболу.
Арсенал Тула
2 : 2
Ротор
45‎’‎ • Игорь Горбунов
67‎’‎ • Алан Цараев
32‎’‎ • Александр Трошечкин
77‎’‎ • Саид Алиев
Встреча прошла в понедельник в Туле и завершилась со счетом 2:2. В составе "Ротора" отличились Александр Трошечкин (31-я минута) и Саид Алиев (77). За "Арсенал" мячи забили Игорь Горбунов (45+5) и Алан Цараев (68).
"Ротор" (53 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, находясь в зоне стыковых матчей за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). "Арсенал" (39) идет 12-м.
В предпоследнем туре "Ротор" в гостях сыграет с "Уфой" 10 мая, на следующий день "Арсенал" на выезде встретится с красноярским "Енисеем".
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Шинник
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    Зенит
    61
    78
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Ротор
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Кремонезе
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Фиорентина
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Реал Сосьедад
    1
    0
