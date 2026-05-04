Андреева поднялась на седьмую строчку в рейтинге WTA - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
Теннис
 
07:46 04.05.2026 (обновлено: 09:05 04.05.2026)
Андреева поднялась на седьмую строчку в рейтинге WTA

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Мирра Андреева поднялась на седьмую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
  • Екатерина Александрова осталась на 14-й позиции рейтинга WTA.
  • Диана Шнайдер проиграла в Мадриде во втором раунде и стала 20-й в рейтинге WTA.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева поднялась на одну позицию и стала седьмой в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе первая ракетка России дошла до финала турнира категории WTA 1000 в Мадриде. Пропустившая турнир Екатерина Александрова осталась на 14-й позиции. Вместе с Людмилой Самсоновой они ранее проиграли во втором круге на турнире WTA 500 в немецком Штутгарте, соотечественница Александровой опустилась на 21-ю строчку. Россиянка Диана Шнайдер проиграла в Мадриде во втором раунде и стала 20-й.
Первой ракеткой мира осталась белоруска Арина Соболенко, которая дошла на турнире в Мадриде до четвертого раунда.

Рейтинг WTA, версия от 4 мая:

