Андреева поднялась на седьмую строчку в рейтинге WTA

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Мирра Андреева поднялась на седьмую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
- Екатерина Александрова осталась на 14-й позиции рейтинга WTA.
- Диана Шнайдер проиграла в Мадриде во втором раунде и стала 20-й в рейтинге WTA.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева поднялась на одну позицию и стала седьмой в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе первая ракетка России дошла до финала турнира категории WTA 1000 в Мадриде. Пропустившая турнир Екатерина Александрова осталась на 14-й позиции. Вместе с Людмилой Самсоновой они ранее проиграли во втором круге на турнире WTA 500 в немецком Штутгарте, соотечественница Александровой опустилась на 21-ю строчку. Россиянка Диана Шнайдер проиграла в Мадриде во втором раунде и стала 20-й.
Первой ракеткой мира осталась белоруска Арина Соболенко, которая дошла на турнире в Мадриде до четвертого раунда.
Рейтинг WTA, версия от 4 мая:
- 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 10110 очков;
- 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 8555;
- 3 (4). Ига Швёнтек (Польша) - 6948;
- 4 (3). Кори Гауфф (США) - 6749;
- 5 (5). Джессика Пегула (США) - 6136;
- 6 (6). Аманда Анисимова (США) - 5985;
- 7 (8). Мирра Андреева (Россия) - 4181;
- 8 (9). Жасмин Паолини (Италия) - 3722;
- 9 (10). Виктория Мбоко (Канада) - 3531;
- 10 (7). Элина Свитолина (Украина) - 3530;
- 14 (14). Екатерина Александрова (Россия) - 2669...
- 20 (19). Диана Шнайдер (Россия) - 1946;
- 21 (20). Людмила Самсонова (Россия) - 1895...
- 24 (22). Анна Калинская (Россия) - 1758...
- 70 (64). Вероника Кудерметова (Россия) - 933...
- 81 (79). Анастасия Захарова (Россия) - 888...
- 84 (77). Оксана Селехметьева (Россия) - 871...
- 97 (89). Анна Блинкова (Россия) - 823.