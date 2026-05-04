Никишин пропустит матч плей-офф НХЛ против "Филадельфии"

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российский защитник "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин, который ранее получил сотрясение мозга, пропустит второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии Флайерз", сообщил журналист Кори Лавалетт в соцсети X со ссылкой на главного тренера команды Рода Бриндамора.
Тренер "Каролины" заявил, что не ожидает изменений в составе и оставляет Никишина вне заявки в интересах здоровья игрока. Команда примет "Филадельфию" в ночь на вторник по московскому времени. "Каролина" ведет в серии со счетом 1-0.
Спортсмен получил травму в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против "Оттавы Сенаторз" (4:2). В начале второго периода защитник "Оттавы" провел силовой прием против Никишина, по итогам эпизода игрок обороны "Каролины" некоторое время не мог прийти в себя, а затем покинул лед при помощи партнеров, досрочно завершив участие в матче. Россиянину диагностировали сотрясение мозга. Позднее Бриндамор заявил, что Никишин должен быть готов ко второму раунду Кубка Стэнли. В среду СМИ сообщили, что он вернулся к тренировкам с командой в бесконтактном джерси.
В текущем сезоне 24-летний Никишин забросил 11 шайб и сделал 22 передачи в 81 игре регулярного чемпионата. В плей-офф он очков не набрал.