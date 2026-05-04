Никишин пропустит матч плей-офф НХЛ против "Филадельфии"

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российский защитник "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин, который ранее получил сотрясение мозга, пропустит второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии Флайерз", сообщил журналист Кори Лавалетт в соцсети X со ссылкой на главного тренера команды Рода Бриндамора.