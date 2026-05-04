СМИ: Неймар вступил в потасовку с сыном Робиньо на тренировке "Сантоса"

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Нападающий бразильского футбольного клуба "Сантос" Неймар вступил в потасовку с одноклубником Робиньо Жуниором во время тренировки, сообщает Globo.
Инцидент произошел в воскресенье. По данным источника, Неймар посчитал неуважением то, как Робиньо Жуниор обыграл его во время тренировки. Между спортсменами завязалась перепалка, футболисты толкали друг друга. Один источник также сообщил Globo, что Неймар ударил Робиньо по лицу, а также подставил 18-летнему спортсмену подножку.
Отмечается, что ситуация между футболистами урегулирована. Неймар извинился перед одноклубником.
