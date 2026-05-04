"Орландо" уволил главного тренера после вылета в первом раунде плей-офф НБА

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. "Орландо Мэджик" освободил Джамала Мосли от должности главного тренера, сообщается на сайте клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В текущем сезоне "Орландо" занял восьмое место в таблице Восточной конференции и через раунд плей-ин вышел в плей-офф, где в серии первого раунда уступил лидеру Востока "Детройт Пистонс" со счетом 3-4.
Мосли 47 лет. 11 июля 2021 года специалист стал 15-м главным тренером в истории "Орландо". За пять сезонов команда под его руководством трижды выходила в плей-офф. Ранее американец работал ассистентом в "Даллас Маверикс", "Кливленд Кавальерс" и "Денвер Наггетс".
