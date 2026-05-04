На круизном лайнере в Атлантике погибли граждане Нидерландов и ФРГ

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Двое граждан Нидерландов и гражданин ФРГ скончались на борту круизного лайнера MV Hondius, где, предположительно, произошла вспышка хантавируса, сообщила журналистам нидерландская компания Oceanwide Expeditions, которая владеет этим судном.
По данным компании, двое пассажиров, которые скончались 11 и 27 апреля, являются гражданами Нидерландов.
"Второго мая на борту скончался еще один пассажир. Причина смерти пока не установлена. Этот пассажир был гражданином Германии", - говорится в пресс-релизе, который компания разослала журналистам.
Кроме того, 27 апреля еще один пассажир, который является гражданином Великобритании, заболел и был эвакуирован в ЮАР. Он в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии в Йоханнесбурге и находится в критическом, но стабильном состоянии.
"У этого пациента выявлен вариант хантавируса", - сообщается в релизе.
Кроме того, в настоящее время на борту находятся два члена экипажа с острыми респираторными симптомами, один с легкой формой, а другой - с тяжелой. Оба нуждаются в срочной медицинской помощи. Эти члены экипажа являются гражданами Великобритании и Нидерландов.
На данный момент других лиц с симптомами не выявлено.
Ранее Минздрав ЮАР в воскресенье вечером подтвердил, что два человека скончались от острой респираторной инфекции на круизном лайнере в Атлантическом океане. Оба человека находились на борту полярного круизного лайнера MV Hondius, принадлежащего нидерландской компании Oceanwide Expeditions, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде.