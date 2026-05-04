На круизном лайнере в Атлантике погибли граждане Нидерландов и ФРГ

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Двое граждан Нидерландов и гражданин ФРГ скончались на борту круизного лайнера MV Hondius, где, предположительно, произошла вспышка хантавируса, сообщила журналистам нидерландская компания Oceanwide Expeditions, которая владеет этим судном.

"Второго мая на борту скончался еще один пассажир. Причина смерти пока не установлена. Этот пассажир был гражданином Германии", - говорится в пресс-релизе, который компания разослала журналистам.

Кроме того, в настоящее время на борту находятся два члена экипажа с острыми респираторными симптомами, один с легкой формой, а другой - с тяжелой. Оба нуждаются в срочной медицинской помощи. Эти члены экипажа являются гражданами Великобритании и Нидерландов.