Рейтинг@Mail.ru
На круизном лайнере в Атлантике погибли граждане Нидерландов и ФРГ - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 04.05.2026
На круизном лайнере в Атлантике погибли граждане Нидерландов и ФРГ

На круизном лайнере MV Hondius погибли двое граждан Нидерландов и гражданин ФРГ

© REUTERS / IMAGE OBTAINED BY REUTERSЛайнер MV Hondius
Лайнер MV Hondius - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© REUTERS / IMAGE OBTAINED BY REUTERS
Лайнер MV Hondius. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На круизном лайнере MV Hondius погибли двое граждан Нидерландов и гражданин ФРГ.
  • Еще у одного пассажира, гражданина Великобритании, выявили вариант хантавируса.
  • Его эвакуировали в ЮАР, он находится в критическом, но стабильном состоянии.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Двое граждан Нидерландов и гражданин ФРГ скончались на борту круизного лайнера MV Hondius, где, предположительно, произошла вспышка хантавируса, сообщила журналистам нидерландская компания Oceanwide Expeditions, которая владеет этим судном.
По данным компании, двое пассажиров, которые скончались 11 и 27 апреля, являются гражданами Нидерландов.
Мыши - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Инфекционист рассказал, как передается хантавирус
Вчера, 14:18
«
"Второго мая на борту скончался еще один пассажир. Причина смерти пока не установлена. Этот пассажир был гражданином Германии", - говорится в пресс-релизе, который компания разослала журналистам.
Кроме того, 27 апреля еще один пассажир, который является гражданином Великобритании, заболел и был эвакуирован в ЮАР. Он в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии в Йоханнесбурге и находится в критическом, но стабильном состоянии.
"У этого пациента выявлен вариант хантавируса", - сообщается в релизе.
Кроме того, в настоящее время на борту находятся два члена экипажа с острыми респираторными симптомами, один с легкой формой, а другой - с тяжелой. Оба нуждаются в срочной медицинской помощи. Эти члены экипажа являются гражданами Великобритании и Нидерландов.
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Роспотребнадзор обратился к Нидерландам из-за ситуации с хантавирусом
Вчера, 09:52
На данный момент других лиц с симптомами не выявлено.
Ранее Минздрав ЮАР в воскресенье вечером подтвердил, что два человека скончались от острой респираторной инфекции на круизном лайнере в Атлантическом океане. Оба человека находились на борту полярного круизного лайнера MV Hondius, принадлежащего нидерландской компании Oceanwide Expeditions, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
ВОЗ предприняла срочные действия из-за хантавируса на лайнере
Вчера, 13:14
 
В миреНидерландыВеликобританияЮАР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала