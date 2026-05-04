"Лацио" обыграл "Кремонезе" в Серии А благодаря голу в добавленное время - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
21:44 04.05.2026
"Лацио" обыграл "Кремонезе" в Серии А благодаря голу в добавленное время

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Римский «Лацио» обыграл «Кремонезе» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 2:1.
  • «Лацио» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии A с 51 очком, а «Кремонезе» с 28 баллами находится на 18-й строчке — в зоне вылета.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Римский "Лацио" обыграл "Кремонезе" в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
04 мая 2026 • начало в 19:30
Завершен
Кремонезе
1 : 2
Лацио
29‎’‎ • Федерико Бонаццоли
(Романо Флориани)
53‎’‎ • Густав Исаксен
(Тиджани Нослин)
90‎’‎ • Тиджани Нослин
(Булайе Диа)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Кремоне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Густав Исаксен (53-я минута) и Тиджани Нослин (90+2). У хозяев мяч забил Федерико Бонаццоли (29).
"Лацио" с 51 очком занимает восьмое место в турнирной таблице Серии A. "Кремонезе" с 28 баллами располагается на 18-й строчке - в зоне вылета за три тура до завершения турнира. Команда продлила серию без побед в чемпионате до пяти матчей.
В следующем матче "Лацио" 9 мая примет миланский "Интер", который в воскресенье стал чемпионом Италии. "Кремонезе" днем позже дома сыграет с "Пизой".
