Эксперт рассказал, как Южной Корее стоит принять футбольную команду из КНДР

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор сеульского университета исследований КНДР Ян Му Чжин призвал Южную Корею провести соревнования с участием футбольного клуба КНДР в спокойной обстановке, уважая суверенитет КНДР.

По мнению эксперта, проведение спортивного мероприятия может стать поводом для постепенного смягчения намеренной враждебности со стороны КНДР, но контакты между властями Южной Кореи и КНДР будут ограничены.

СЕУЛ, 4 мая - РИА Новости. Южной Корее стоит провести соревнования с участием футбольного клуба КНДР в спокойной, исключительно спортивной обстановке, уважая суверенитет КНДР, поделился с РИА Новости профессор сеульского университета исследований КНДР Ян Му Чжин, отметив низкую вероятность существенных контактов властей двух стран под предлогом матча.

Ранее сообщалось, что женский футбольный клуб КНДР в мае посетит Южную Корею для соревнований в полуфинале женской Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (AFC). Это первый визит спортивной команды из КНДР на Юг за 8 лет, а для женского футбола - за 12 лет. "Нэкохян" сыграет с южнокорейским "Сувон FC Уимен".

Как отметил Ян Му Чжин, хотя в прошлом спортивные обмены становились отправной точкой для улучшения межкорейских отношений в периоды напряженности, в настоящее время КНДР проводит жесткую политику "двух государств", поэтому на сближение потребуется время.

« "Проведение спортивного мероприятия в спокойной и организованной обстановке может стать подходящим поводом для постепенного смягчения намеренной враждебности со стороны КНДР", - пояснил эксперт.

По его мнению, в связи с этим необходимо, чтобы в ходе мероприятия не возникали ненужные споры по поводу государства, флага стран или их наименований.

« "Ключевым элементом политики "двух государств" КНДР является взаимное уважение систем и признание независимого суверенитета. Уважение нами этой позиции КНДР могло бы служить показателем доверия", - отметил Ян Му Чжин.

По словам эксперта, делегация КНДР, скорее всего, будет состоять из самих игроков и вспомогательного персонала.

« "Исходя из прошлой практики, вспомогательный состав формировался из сотрудников органов госбезопасности и Объединенного фронта, однако с учетом упразднения последнего и передачи межкорейских дел в ведение 10-го департамента МИД, высока вероятность, что в Южную Корею прибудут представители именно этого подразделения", - ожидает он.