"Миннесота" с Капризовым проиграла "Колорадо" со счетом 6:9

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" проиграли "Колорадо Эвеланш" в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Денвере, завершилась победой хозяев площадки со счетом 9:6 (3:2, 2:3, 4:1). В составе "Колорадо" шайбы забросили Сэм Малински (12-я минута), Джек Друри (13), Арттури Лехконен (14), Ник Бланкенбург (25), Девон Тэйвз (39), Кейл Макар (44, 58), Назем Кадри (46) и Нэтан Маккиннон (58). У гостей отличились Маркус Юханссон (16), Райан Хартман (17), российский нападающий Владимир Тарасенко (27), Куинн Хьюз (33), Маркус Фолиньо (37) и Матс Цуккарелло (57).

Российские нападающие "Миннесоты" Кирилл Капризов, Яков Тренин и Данила Юров сделали по одной голевой передаче. Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился двумя ассистами.