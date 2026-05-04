"Миннесота" с Капризовым проиграла "Колорадо" со счетом 6:9 - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
06:55 04.05.2026
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" проиграли "Колорадо Эвеланш" в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 мая 2026 • начало в 04:00
Завершен
Колорадо
9 : 6
Миннесота
11:12 • Сэм Малински
(Мартин Некаш, Девон Тоус)
12:04 • Джек Дрери
(Логан О'Коннор)
13:13 • Арттури Лехконен
(Натан Маккиннон, Мартин Некаш)
24:16 • Ник Бланкенбург
(Валерий Ничушкин, Кэйл Макар)
38:04 • Девон Тоус
(Валерий Ничушкин, Сэм Малински)
43:21 • Кэйл Макар
(Натан Маккиннон, Габриэль Ландескуг)
45:43 • Назем Кадри
(Росс Колтон, Девон Тоус)
57:06 • Кэйл Макар
(Девон Тоус, Мартин Некаш)
57:52 • Натан Маккиннон
(Арттури Лехконен)
15:02 • Маркус Йоханссон
16:04 • Райан Хартман
(Квин Хьюс, Кирилл Капризов)
26:45 • Владимир Тарасенко
(Яков Тренин, Майкл Маккаррон)
32:43 • Квин Хьюс
(Данила Юров)
36:55 • Маркус Фолиньо
56:01 • Матс Цуккарелло
(Мэттью Болди, Квин Хьюс)
Встреча, которая состоялась в Денвере, завершилась победой хозяев площадки со счетом 9:6 (3:2, 2:3, 4:1). В составе "Колорадо" шайбы забросили Сэм Малински (12-я минута), Джек Друри (13), Арттури Лехконен (14), Ник Бланкенбург (25), Девон Тэйвз (39), Кейл Макар (44, 58), Назем Кадри (46) и Нэтан Маккиннон (58). У гостей отличились Маркус Юханссон (16), Райан Хартман (17), российский нападающий Владимир Тарасенко (27), Куинн Хьюз (33), Маркус Фолиньо (37) и Матс Цуккарелло (57).
Российские нападающие "Миннесоты" Кирилл Капризов, Яков Тренин и Данила Юров сделали по одной голевой передаче. Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился двумя ассистами.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Эвеланш". Второй матч противостояния пройдет в Денвере в ночь на 6 мая по московскому времени.
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Колорадо ЭвеланшМиннесота УайлдКирилл КапризовВалерий НичушкинВладимир ТарасенкоДанила ЮровЯков Тренин
 
