"Миннесота" с Капризовым проиграла "Колорадо" со счетом 6:9

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" проиграли "Колорадо Эвеланш" в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
04 мая 2026 • начало в 04:00
Завершен
11:12 • Сэм Малински
12:04 • Джек Дрери
13:13 • Арттури Лехконен
24:16 • Ник Бланкенбург
(Валерий Ничушкин, Кэйл Макар)
38:04 • Девон Тоус
(Валерий Ничушкин, Сэм Малински)
43:21 • Кэйл Макар
45:43 • Назем Кадри
57:06 • Кэйл Макар
57:52 • Натан Маккиннон
15:02 • Маркус Йоханссон
16:04 • Райан Хартман
26:45 • Владимир Тарасенко
32:43 • Квин Хьюс
36:55 • Маркус Фолиньо
56:01 • Матс Цуккарелло
Встреча, которая состоялась в Денвере, завершилась победой хозяев площадки со счетом 9:6 (3:2, 2:3, 4:1). В составе "Колорадо" шайбы забросили Сэм Малински (12-я минута), Джек Друри (13), Арттури Лехконен (14), Ник Бланкенбург (25), Девон Тэйвз (39), Кейл Макар (44, 58), Назем Кадри (46) и Нэтан Маккиннон (58). У гостей отличились Маркус Юханссон (16), Райан Хартман (17), российский нападающий Владимир Тарасенко (27), Куинн Хьюз (33), Маркус Фолиньо (37) и Матс Цуккарелло (57).
Российские нападающие "Миннесоты" Кирилл Капризов, Яков Тренин и Данила Юров сделали по одной голевой передаче. Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился двумя ассистами.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Эвеланш". Второй матч противостояния пройдет в Денвере в ночь на 6 мая по московскому времени.